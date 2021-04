Europarlamentar USRPLUS, replica pentru Florin Citu in scandalul unei posibile remanieri a lui Voiculescu: "Despre a cui onoare vorbim?"

"Asa cum tocmai a declarat premierul Citu in conferinta de presa, exista, categoric, onoare.Cateva nuante, doar:Fiecare pacient din Romania are legatura cu Ministerul Sanatatii. Doar ca, in cazul Foisor, DSU a organizat evacuarea, spitalul este al primariei si managerul al PSD . Despre a cui onoare vorbim?Fiecare cetatean are dreptul sa stie", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.Aceasta s-a referit la declaratiile, urmate apoi de o postare a premierului, in care acesta sublinia ca ministerul Sanatatii are o responsabilitate pentru toti pacientii din Romania, indiferent de spitalul in care se gasesc."Este un lucru pe care l-am cerut de la toti ministrii: transparenta, coerenta, profesionalism.Asa cum fiecare contribuabil are legatura cu Ministerul Finantelor sau asa cum fiecare elev are legatura cu Ministerul Educatiei, si fiecare pacient din Romania are legatura cu Ministerul Sanatatii.Referitor la situatia de la Spitalul Foisor: este vorba de onoare aici, sa vedem daca mai exista onoare in Romania", a scris pe Facebook anterior Florin Citu. Scandalul de vineri seara cu transferul pacientilor de la Spitalul Foisor din Capitala pare sa fi fost ultima picatura pentru premierul Florin Citu in ceea ce-l priveste pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu Duminica, 11 aprilie, ambii au avut cate o scurta conferinta de presa, iar daca acesta din urma a subliniat faptul ca spitalul nu se afla in subordinea ministerului, premirul Citu a fost mult mai transant si a lasat sa se inteleaga ca ii asteapta demisia de onoare."Eu va spun un lucru pe care vi l-am spus de fiecare data si celor care au opinii politice in subiect - remanierea sau o decizie in acest Cabinet o va lua premierul, iar aceste decizii nu se discuta, ele se vor anunta", a afirmat Florin Citu, intrebat duminica dupa participarea la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI) la Ciolpani, judetul Ilfov, daca il va remania pe ministrul Sanatatii.Chestionat daca i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa fie mai transparent, in contextul in care ministrul Sanatatii a iesit la declaratii concomitent cu el, prim-ministrul a precizat: "I-am cerut, nu acum, am cerut sa fie prezentat un raport si am cerut sa faca declaratii de presa saptamanal. De atunci nu am mai cerut. Cer acest lucru de la toti ministrii, nu doar de la ministrul Sanatatii. Am cerut transparenta si profesionalism, asta cer de la toti ministrii".Intrebat cine e responsabil pentru ce s-a intamplat la Spitalul Foisor, premierul a replicat:"Am spus ca aceasta mutare nu e prima facuta. Au mai fost astfel de spitale transformate in unele pentru pacienti COVID. Sunt si eu foarte suparat de ceea ce am vazut la televizor. Detaliile tehnice v-au fost prezentate de Raed Arafat , probabil vor fi prezentate date si de minsitrul Sanatatii. Vreau sa va spun ca asa cum fiecare contribuabil are legatura cu ministerul Finantelor si fiecare pacient din Romania are legatura cu Ministerul Sanatatii.La finalul zilei, atat liderii PNL cat si nume importante din USRPLUS si-au criticat partenerii de guvernare.