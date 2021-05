Europarlamentarii romani, despre populismul european: "Exista un inceput de ura pentru tot ce inseamna democratie"

"Daca nu integram categoriile sociale, nu intelegem ce inseamna solidaritate"

Amenintarea populista

Printre europarlamentarii romani care au fost prezenti la dezbatere s-au regasit Siegfried Muresan (vice- presedinte al Grupului Partidului Popular European - PPE), Dragos Pislaru (Renew Europe), Marian-Jean Marinescu (PPE), si Nicolae Stefanuta (Renew Europe). Eurodeputatii au vorbit despre modul in care solidaritatea Uniunii Europene s-a manifestat in timpul pandemiei, dar si despre amenintarea valului de populism.Dragos Pislaru a argumentat ca pandemia a fost una dintre cele mai mari provocari cu care s-a confruntat Uniunea Europeana, si ca criza a scos la suprafata mai multe probleme structurale. "A fost insa si o ocazie ca UE sa arate prin cetatenii sai, forta, determinare si solidaritate. (...) Indiferent de agenda politica, politicile sociale trebuie sa reprezinte o prioritate. Daca nu intelegem ca trebuie sa integram categoriile sociale, nu intelegem ce inseamna solidaritate", a subliniat eurodeputatul.Mai departe, Marian-Jean Marinescu (PPE) a amintit ca UE a fost prima entitate care a finantat cercetarea unui vaccin anticovid, dar a atras atentia ca, la nivel european, este nevoie de o politica comuna in sanatate, lucru facut evident de primele masuri luate la inceputul pandemiei de catre fiecare stat in parte."Pfizer e produsul acestei solidaritati. Aceasta pandemie a aratat ca avem nevoie si de o politica comuna in sanatate. E pacat ca un domeniu in care sunt implicati toti cetatenii nu are parte de o politica comuna. S-a vazut si in masurile luate la inceput care nu au fost foarte eficiente pentru ca Uniunea nu are competente in acest domeniu. Sper ca in aceasta perioada solidaritatea sa fie prezenta in continuare", a relatat Marinescu.De cealalta parte, Nicu Stefanuta a vorbit despre importanta unei solidaritati la nivel international, nu doar european. Acesta a dat ca exemplu evolutia pandemica din tari precum Brazilia si India. "Brazilia si India colapseaza. Noi suntem intr-o ipostaza fericita. Suntem membri intr-un grup select al lumii care are acces la un vaccin inainte tuturor. E un privilegiu sa fim membri unui asemenea club", a relatat europarlamentarul.Un alt subiect abordat in cadrul conferintei a fost amenintarea populista de la nivel european, precum si modalitatile in care UE se lupta cu acest val. Astfel, Siegfried Muresan (PPE) a notat ca populistii "nu au solutii la crizele europene", dand drept exemplu criza economica, criza migratiei si criza pandemica."In toate aceste trei crize, populistii au incercat sa foloseasca temerile oamenilor in propriul lor interes. Au fost mereu impotriva solutiilor concrete, au prezentat solutii nastrusnice care nu functioneaza", a relatat Siegfried Muresan. Eurodeputatul a subliniat apoi ca reprezentarea actuala populistilor in Parlamentul European este una mica si ca nu au impact asupra legilor pentru oameni.Dragos Pislaru i-a mentionat apoi si pe nationalisti, acuzandu-i ca sunt anti-sistem si eurosceptici. Eurodeputatul mai arata ca motivul pentru care extrema stanga si dreapta castiga teren este ca "oamenii cred ca nu sunt ascultati. Temerile, frustrarile lor nu sunt luate in seama. (...) Cei mai vulnerabili sunt cei mai usor de capturat de catre extremisti. Ne indreptam catre ei cu lucruri concrete. O alocare financiara fara precedent catre zona de social si cu ideea de a rupe cercul vicios al saraciei, prin educatie si tineri".Eurodeputatul Nicu Stefanuta a atras atentia asupra faptului ca in toata lumea exista un val de ura "pentru tot ce inseamna democratie ", amintind epoca anilor '30, atunci cand "toate partidele democratice erau prezentate ca niste adunaturi ineficiente"."De aici se naste o pasiune pentru lideri autocrati. Vedem modelul maghiar, ce se intampla in Polonia. Oamenii ajung sa nu mai inteleaga de ce mai e nevoie de democratie in sine. Noua, parlamentarii, n-ar trebui sa ne fie frica sa vorbim mai deschis. Multi oameni nu se regasesc in aceasta imagine. Trebuie sa ne dam jos din turnul de fildes, sa vorbim, de exemplu, de ce se face vaccinarea. Multi o vad ca pe un complot a unei puteri mondiale", a conchis Stefanuta.