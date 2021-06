Evazionistii ar putea fi sanctionati mai dur. O initiativa legislativa, depusa in Parlament, vizeaza eliminarea amenzii ca alternativa la pedeapsa cu inchisoarea

Potirvit proiectului, se elimina posibilitatea platii unei amenzi ca alternativa a pedepsei inchisorii pentru infractiunea de evaziune fiscala, reintroduce pedepsirea faptei chiar si in conditiile achitarii prejudiciului si diminuarea limitelor de pedeapsa la jumatate in cazul achitarii prejudiciului majorat cu 20%, plus plata dobanzilor si penalitatilor, inainte de primul termen de judecata."Legea, in forma actuala, incurajeaza si nu combate evaziunea fiscala. Chiar si inainte de promulgarea noilor prevederi, evaziunea fiscala in Romania ajungea la 28 de miliarde de euro. Nu avem nevoie de banii acestia si cei care au furat din banul public nu trebuie pedepsiti drastic? Bunastarea evazionistilor e suportata de contribuabili cinstiti care nu primesc nicio recompensa pentru cinstea lor. In schimb, avem grija ca un hot sa nu faca puscarie daca, prins fiind, da inapoi prada. Statul, la randul lui, trebuie sa majoreze taxe care sa acopere deficitul bugetar, fapt ce conduce la o scadere a nivelului de trai, ori rolul nostru in Parlament este sa actionam in beneficiul cetatenilor cinstiti pe care ii reprezentam, nu sa-i mangaiem pe crestet pe hoti, in cazul in care-i prindem furand", a afirmat Cristi Berea, miercuri, printr-un comunicat de presa al USR PLUS Astfel, noul proiect de lege prevede ca:- fraudele privind rambursarile de TVA si alte restituiri sunt infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar asocierea in vederea savarsirii acestor fapte, cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi;- sustragerea de la indeplinirea obligatiilor fiscale este considerata infractiune de evaziune fiscala si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani si interzicerea unor drepturi.- In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, inculpatul acopera integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, limitele prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate" iar alineatele (11) si (12) de la Art.10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale se abroga.Evaziunea fiscala conduce topul celor mai des intalnite infractiuni savarsite de catre persoanele juridice din Romania, in ultimii ani frecventa acestora crescand ingrijorator de mult, conform sursei citate.De asemenea, se estimeaza ca bugetul UE pierde anual 1.000 miliarde prin evaziunea fiscala la nivel european. Un euro-barometru releva faptul ca mai mult de 80% dintre cetatenii Romaniei se asteapta ca lupta impotriva evaziunii fiscale sa se intensifice, cu atat mai mult cu cat in ultimii ani se constata un trend crescator al fenomenului.