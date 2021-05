Copiii pot fi "senatori" pentru o zi, pe 1 Iunie. Un eveniment dedicat lor va fi organizat in gradina Camerei Superioare a Parlamentului

"Ziua Internationala a Copilului reprezinta principalul moment din an pentru promovarea drepturilor copilului, fiind si o ocazie de a initia actiuni de constientizare a faptului ca dezvoltarea armonioasa a copilului prin diferite activitati trebuie sa fie o preocupare permanenta a oricarui parinte", se arata intr-un memorandum intern al Senatului.Accesul va fi deschis publicului larg cu respectarea normelor si prevederilor legale in vigoare la data respectiva.In organizarea acestui eveniment, Senatului i se vor mai alatura Opera Comica pentru Copii, Teatrul Masca, Teatrul Tandarica, Circul Metropolitan Bucuresti.In zona dedicata reprezentantelor diplomatice la Bucuresti, "Ambasadele copiilor", vor fi oferite informatii si atractii dedicate copiilor, pentru a descoperi prin joc savoarea copilariei din cultura altor state.Opera Comica pentru Copii va asigura, de 1 Iunie, un trenulet pentru plimbari pe aleile din fata Senatului, o zona cu tiroliana, un stand pentru face painting, un debate corner si o zona pentru jocuri cu apa.Printre atractiile oferite copiilor se vor mai numara un "Motor Show" si plimbari cu ponei asigurate de Circul Metropolitan din Bucuresti."Lumea lui Tandarica" este zona organizata de teatrul de animatie omonim care propune copiilor ateliere, iar Programul National Cantus Mundi, desfasurat sub egida Ministerului Culturii, ofera in zona "Ding Dong", cu clopotei muzicali, interpretari dupa partituri pentru toate varstele si o miniscena dedicata corurilor de copii din acest program.Nu vor lipsi nici statuile vivante ale Teatrului Masca, un concurs de desene pentru copii si terenurile de sport.La un stand va fi prezentata viitoarea campanie de vaccinare pentru copii.