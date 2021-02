De ce a refuzat USRPLUS sa finanteze schitul din Athos: "Doamna Gabriela Firea vrea sa faca razboi identitar din aceasta chestiune. La fel si domnul Becali"

Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri, 24 februarie, in calitate de for decizional, acordarea unui sprijin financiar in valoare de 960.000 euro (echivalentul in lei) schitului romanesc "Prodromu" de la muntele Athos, Grecia. S-au inregistrat 258 de voturi "pentru", 31 de voturi impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat.Toate voturile contra au fost de la USR PLUS. Printre cei care au votat impotriva finantarii schitului romanesc de la muntele Athos s-au numarat vicepremierul Dan Barna si ministrul Transporturilor, Catalin Drula Ulterior, nume precum Gabriela Firea sau George Becali au pornit un atac furibund impotriva parlamentarilor care s-au opus proiectului. Pe lista acuzatorilor s-a numarat si liderul liberal Rares Bogdan "Schitul Prodromu nu este o institutie a statului roman si nu este tinut sa respecte obligatiile de transparenta impuse acestor institutii", scrie Catalin Tenita, deputat USR PLUS, pe Facebook."Sa lamurim chestiunea cu milionul de euro pentru schitul Prodromu si votul USRPLUS, pentru ca vad ca doamna Gabriela Firea vrea sa faca razboi identitar din aceasta chestiune. La fel si domnul Becali", mai spune Tenita.Deputatul face referire la o postare pe Facebook legata de acest subiect, facuta de Gabriela Firea "Si cu toate acestea, in baza unei legi din 2007, schitul Prodromu primea cate 250.000 de euro anual. Este o lege in care aceasta suma este trecuta ca obligatie anuala a statului roman, cata vreme legea e in vigoare, fara discutii, cum e cazul cu multe alte capitole bugetare", a precizat Tenita."Spre deosebire de aceasta, contributii mult mai mici, de mii sau zeci de mii de euro anual, pentru organizatii internationale la care Romania este parte, sunt votate in fiecare an si doar pentru anul in curs. Si au parte de raportare financiara", a mai spus Tenita."In fiecare zi, mie si tuturor parlamentarilor, ne scriu parinti care cer alocatii mai mari. Sau alte persoane care au indreptatirea lor la o viata mai buna. Si zau ca nu stiu ce sa le raspund", a declarat Catalin Tenita."Mi s-ar parea o lipsa de empatie sa explic ca 200 de lei in plus pentru fiecare copil inseamna de fapt un efort bugetar de 1.5 miliarde euro anual pentru cei circa 3 milioane de copii, adica spre 2% din veniturile bugetare si ca banii acestia realmente nu exista la momentul acesta. Pe de alta parte ce se cerea prin acea lege cu schitul Prodromu era sa se dea o suma nu de 500 de euro pe an pentru un copil, ci de 50.000 de euro anual pentru fiecare calugar de acolo", noteaza Tenita."Decizia noastra de vot, a celor care au votat contra sau s-au abtinut, a fost bazata pe acest fel de gandire, nicidecum pe vreun soi de dusmanie. Si mai ales pe faptul ca acel schit nu o duce asa rau, si ca oricum el ar fi primit o suma consistenta de la statul roman (cea din legea din 2007)", a mai spus Tenita."Dar legea cu alocarea de 1 milion de euro a trecut, asa ca schitul Prodromu primeste acum respectiva suma. Si nu doar anul acesta, ci cat timp legea este in vigoare. Practic, o renta perpetua", a completat Tenita."Este o o suma de patru ori mai mare decat cea pe care Muzeul Revolutiei Romane din Timisoara o primeste anul acesta, si a carui deschidere va fi probabil amanata iar. Asta e tot. Nimic conflictual aici", a completat acesta.