Feuda din sanatate poate fi oprita (P)

O data la cativa ani, primim cate un strigat disperat de ajutor din partea sistemului de sanatate si cate o dovada ca se fura. Desi vedem mai des de atat ca lucrurile nu merg cum ar trebui, lucrurile sunt mult mai clare atunci cand se intampla o tragedie, cum a fost cea recenta de la Piatra Neamt.Asemenea tragedii scot de sub pres toate mizeriile adunate in ultimii 30 de ani. De fiecare data, spunem ca nu ne mai poate soca nimic, si iata ca de fiecare data ne inselam.Am inceput o asemenea resuscitare in 2016, cand am condus opt luni Ministerul Sanatatii. Am dat semnalul unei reforme clare pentru siguranta romanilor in spitale: depolitizarea managementului de spitale.- oameni care sa se dedice dezvoltarii unui spital, care sa se asigure ca personalul medical are tot ce ii trebuie ca sa ingrijeasca bine pacientii, in spitale curate si moderne. Am interzis cumulul de functii (adica nu puteai sa fii si manager de spital, si sef la partid) si am combatut nepotismul (adica nu iti puteai angaja sotul/sotia sau rudele pana la gradul IV). In 2016, am condus Ministerul Sanatatii fara niciun compromis cu mafia din sistem. Am lucrat atunci alaturi de o echipa profesionista la legislatie pentru ca fondurile Ministerului Sanatatii sa mearga in renovarea de spitale, am lucrat alaturi de echipa mea la deblocarea fondurilor europene pentru cele trei spitale regionale din lasi, Cluj si Craiova, am incheiat protocol de colaborare cu organele competente pentru a combate coruptia din sistem, am lucrat pentru prima data in 30 de ani la o strategie pentru resursa umana in sanatate si pentru ca pacientii romani sa aiba acces la medicamente esentiale. Legislatie de bun-simt pentru orice institutie dintr-o tara europeana in secolul 21, nu?Imediat ce PSD a preluat puterea, in loc sa se preocupe de adevaratele nevoi ale tarii, a anulat aceasta reforma. Pentru ei, transparenta si competitia deschisa sunt cuvinte care trezesc groaza. Ei inteleg doar nepotism si coruptie.De asta au nevoie sa se bazeze pe frica oamenilor, pe puterea de a imparti functii in sistemul de sanatate. Politicienii vechi vor ca medicii sa mearga sa le pupe inelul si sa fie obedienti pentru a capata o functie de conducere.Acum cateva zile, un fost sef al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a fost condamnat pentru. In valoare de. Oare ce castiguri a avut persoana care i-a oferit aceasta spaga, de si-a permis sa faca aceasta "investitie"? Si oare cati pacienti ar fi primit ingrijiri mai bune daca aceste milioane de euro nu s-ar fi "evaporat" din sistem?Am vazut cu totii ce ne-a adus aceasta abordare nesanatoasa: exodul medicilor, infectii nosocomiale, pacienti care trebuie sa isi cumpere pansamente in spital si tragedii recurente.Dintre cei cu care am vorbit, toti repeta trei lucruri-cheie:1.(in cele mai multe cazuri, din cauza ca managerul spitalului nu s-a asigurat de acest lucru);2.(din cauza nepotismului si a pilelor);3.(coruptie si politizare a rolurilor de conducere).Se tem de reforma, se tem de transparenta si se tem de digitalizare. Pentru ca asta pune lupa fix pe toate furturile lor si nu le mai da voie sa isi puna pilele la conducerea unor institutii cheie.Trebuie sa ne asiguram ca oamenii din aceste functii inteleg ca singura obligatie pe care o au este fata de pacienti si de personalul medical si auxiliar, nu fata de vreun partid sau altul.Singura forta politica care a dovedit ca vrea o Romanie fara hotie si si-a asumat angajamente clare in acest sens este Alianta USR PLUS.