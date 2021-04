Fiica unui primar din Vrancea, condamnata pentru conducere sub influenta drogurilor

Fata avea atunci 19 ani. Ramona Nicolas este fiica primarului PSD al orasului Odobesti, judetul Vrancea, Daniel Niclolas si a Danielei Nicolas, sefa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Vrancea, informeaza ziaruldevrancea.ro. Sentinta a fost pronuntata de Tribunalul Bucuresti, insa nu este definitiva.Ramona Mihaela Nicolas a fost condamnata la un an si o luna de inchisoare cu suspendare pentru conducerea masinii sub influenta drogurilor. Fapta pentru care a fost judecata ar fi fost comisa in noiembrie 2018, in Bucuresti. Sentinta a fost pronuntata zilele acestea de Tribunalul Bucuresti si poate fi atacata cu apel in termen de zece zile de la data pronuntarii, potrivit aceleiasi surse."Condamnare fara acord de recunoastere. (...) condamna pe inculpata Nicolas Ramona la pedeapsa de 1 (unu) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive. In baza art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 396 alin. 10 C.proc.pen., condamna pe inculpata Nicolas Ramona la pedeapsa de 3 (trei) luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de detinere fara drept de droguri de risc in vederea consumului propriu.In baza art. 38 alin. 1 si 2 C.pen., art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen. contopeste pedepsele principale si aplica inculpatei Nicolas Ramona pedeapsa cea mai grea de 1 (unu) an inchisoare, la care se adauga un spor de 1/3 din cealalta pedeapsa stabilita, respectiv 1 (una) luna inchisoare urmand ca inculpata sa execute pedeapsa rezultanta de 1 (unu) an si 1 (una) luna inchisoare", se arata in minuta publicata pe site-ul Tribunalului Bucuresti.Pe langa condamnarea la inchisoare, judecatorii Tribunalului Bucuresti au stabilit un termen de supraveghere de doi ani care va incepe sa curga de la momentul ramanerii definitive a sentintei si prestarea unui numar de 90 de zile de munca in folosul comunitatii in cadrul ADP Sector 2.La vremea respectiva, tatal a incercat sa-si ajute fiica si a declarat pentru presa centrala ca nu ea s-ar fi aflat la volan. Politia a deschis dosar penal penal in acest caz, iar cercetarile au durat vreme de doi ani.