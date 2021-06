Catalin Drula anunta termenul de finalizare pentru inelul sudic al Centurii ocolitoare a Bucurestiului. Cand se va circula pe inelul din nordul Capitalei

"Avem lucrari ample, pentru prima data poate dupa Revolutie. Adica avem aceasta autostrada A 0, al doilea ring, in care avem contracte semnate full pe sud, pe semicercul sudic, pe doua treimi din semicercul sudic se si lucreaza cu o firma turca. In sud, in 2023 va fi gata , dar firma mi-a promis ca ar vrea sa dea la sfarsitul anului viitor, adica 2022, un sector destul de lung intre DN6, asta-i drumul de Alexandria si iesirea Oltenitei, sa zicem un sfert din cercul acesta din jurul Bucurestiului ar fi gata la sfarsitul anului viitor, sa speram ca se tin ei de cuvant, termenul contractual ii duce in 2023. Dar in orice caz, in 2023 tot semicercul sudic", a afirmat Catalin Drula, luni seara, la Digi 24.In ceea ce priveste inelul rutier din nordul Capitalei, ministrul Transporturilor afirma ca sunt doua contracte semnate pentru doua tronsoane, intre care unul este realizat de firma omului de afaceri Dorinel Umbrarescu. Alte doua sunt in faza finala de contestatie, iar pe inelul de nord ar urma sa se circule in anul 2024, conform previziunilor.