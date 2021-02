Primaria Bucurestiului a platit, in mandatul lui Firea, peste 60 de milioane de lei catre firma de transport a Primariei Voluntari

Serviciul Transport Voluntari presteaza acest serviciu in baza unui contract de delegare de gestiune incheiat in mai 2019 prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov, cu acordul Consiliului General, iar compania din Voluntari are prevazut un profit de aproape 4% Municipalitatea plateste circa 90% din costurile operarii celor 16 linii, desi ele deservesc in buna parte localitatile din afara Bucurestiului. Intre timp, Primaria Capitalei a acumulat catre STB datorii de aproape 1 miliard de lei pentru ca a tot crescut costul serviciului, iar municipalitatea nu si-a platit subventia asumata. Primarul Nicusor Dan a declarat , pentru HotNews.ro, in urma cu cateva zile, ca va renegocia contractul cu STV deoarece este unul pagubos pentru municipalitate."Este un contract de delegare care trece prin ADI Transport Public Bucuresti-Ilfov. Tot ce inseamna transport urban si interurban trece prin acest ADI. Pe transport interurban, contributia este socotita conform contractului de delegare la 90% pentru municipiul Bucuresti si 10% Ilfov. Nu stiu pe Ilfov cum impart mai departe cei 10% Consiliul Judetean si UAT-urile. Acest contract va fi renegociat, nu stiu daca vor ramane aceste procente.Ei spun ca se bazeaza pe un studiu care spune ca 90% dintre cei care folosesc aceste autobuze lucreaza in Bucuresti si atunci impozitul lor pe venit se duce la Bucuresti si nu la Ilfov", a declarat Nicusor Dan