Gabriela Firea acuza ELCEN de "partizanat politic"

"Comunicatul oficial transmis astazi de ELCEN in legatura cu intreruperile de apa calda din timpul campaniei electorale reprezinta o dovada clara ca cei din conducerea acestei companii de stat au actionat intr-o maniera politica pentru favorizarea candidatului PNL la functia de primar general. Aprecierile si evaluarile pur politice cu privire la mandatul sau imaginea mea nu au ce sa caute in comunicatul oficial al unei companii de stat, aflata in serviciul public si nu in slujba unui partid politic.Acest comunicat reprezinta o noua confirmare a partizanatului politic in care a actionat ELCEN in timpul campaniei electorale, iar cei din conducerea acestei companii ar trebui sa realizeze ca folosirea functiei de conducere dintr-o companie de stat pentru obtinerea unui avantaj necuvenit in favoarea unuia dintre candidatii politici reprezinta o infractiune sanctionata de lege ", arata Gabriela Firea.Ea sustine ca intreruperea "deliberata" a furnizarii apei calde ar fi avut drept scop provocarea "unei stari de nemultumire" in randul bucurestenilor."Dupa toata ostilitatea din timpul campaniei electorale si dupa aceasta reactie eminamente politica din partea ELCEN, devine evident pentru toata lumea ca Guvernul PNL a folosit aceasta companie in confruntarea politica. Intreruperea deliberata a furnizarii apei calde a avut drept scop provocarea unei stari de nemultumire in randul bucurestenilor fata de primarul in functie. Premeditarea politica s-a putut vedea in campaniile agresive lansate de PNL in spatiul online, care aveau ca tema principala intreruperile in furnizarea apei calde, provocate in mod deliberat de compania ELCEN, aflata sub controlul politic al partidului de guvernamant", apreciaza aceasta.Luni, Gabriela Firea a sustinut ca in "toata perioada de campanie si precampanie s-a oprit intentionat apa calda de catre Guvern", pentru ca populatia sa fie "ostila" fata de ea.ELCEN a replicat marti ca Gabriela Firea dezinformeaza opinia publica pentru a ascunde neputinta de a gestiona termoficarea din Bucuresti."Orice forma de ostilitate a populatiei fata de Primaria Municipiului Bucuresti in timpul mandatului Gabrielei Firea in legatura cu lipsa apei calde se datoreaza de fapt dezinteresului total pe care aceasta, impreuna cu echipa sa, l-au manifestat in cei 4 ani de mandat fata de termoficarea din Bucuresti, preferand sa cheltuiasca banii publici pe orice altceva decat pentru modernizarea retelelor aflate intr-o stare tehnica grava. Cheltuielile uriase investite in imaginea Gabrielei Firea in defavoarea investitiilor, incapacitatea de a atrage fondurile europene nerambursabile esentiale pentru modernizarea retelelor, precum si nerespectarea in mod repetat a obligatiilor de plata pentru energia termica livrata sunt cauzele manifestarii ostilitatii opiniei publice fata de acest mandat dezastruos pentru Bucuresti", au precizat reprezentanti ai ELCEN.Citeste si: Scandalul apei calde din Capitala. ELCEN o acuza pe Gabriela Firea de "raspandire de informatii false" si "inducere in eroare a opiniei publice"