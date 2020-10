Firea crede ca PSD va castiga alegerile parlamentare si va propune premierul. Ciolacu, Grindeanu, Dincu, numele avansate pentru functie

"Vad si eu cu cata nepasare fata de votul romanilor vorbesc PNL si USR despre viitorul premier . Domnul Orban trebuie sa accepte faptul ca romanii nu-l mai vor si va trebui ori sa isi dea demisia inainte de alegeri, ceea ce nu va face, pentru ca nu va face un astfel de gest de onoare, pentru ca a condus pandemia dezastruos si economia s-a prabusit, dar dupa acestei alegeri cu siguranta ca va fi un alt guvern si un alt prim-ministru. In conditiile in care ceea ce aflam si noi acum din sondarea opiniei publice, PSD va fi partidul castigator, este normal ca noi sa facem propunerea de premier si nu PNL sau USR. Ati observat nuanta din declaratia presedintelui care a spus ca raspuns la intrebarea unui ziarist care sunt variantele de premier si domnia sa a spus ca prima optiune este domnul Orban. Ce intelegem din acest raspuns? Este doar prima optiune, dar nu si ultima, si nu si singura. Inseamna ca sunt si alte optiuni deschise", a declarat Gabriela Firea duminica seara, 25 octombrie, la Romania Tv.Ea a precizat ca propunerea PSD pentru functia de premier ar putea fi aleasa din mai multe nume, printre care Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu sau Vasilu Dincu."Categoric propunerea noastra va fi una validata in Comitetul Politic National. Nu vreau sa iau eu lucrurile inainte si sa fac propria mea previziune pentru premier, dar pe logica politica daca va fi un Guvern eminamente politic si care va cuprinde, bineinteles, si specialisti, este clar ca presedintele partidului trebuie sa preia aceasta mare responsabilitate. Daca domnul Ciolacu va ramane presedintele Camerei Deputatilor, este alegerea domniei sale, si atunci va trebui sa desemneze probabil dintre celalalt coleg al nostru din conducere, prim-vicepresedintele partidului, Sorin Grindeanu, colegul meu sau presedintele Consiliul National, domnul profesor Dincu. Doar in situatia in care colegii mei din tara impreuna cu noi vom decide ca vom face o propunere de specialist nembru de partid sau membru fara functie politica, atunci s-ar incadra probabil un specialist in domeniul economic la care eu tin foarte mult si il apreciez cum este domnul Cristian Socol", a mai afirmat Firea.Intrebata daca nu ar putea fi propunere pentru functia de premier, Firea a raspuns: "Nu se pune problema".