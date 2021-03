Firea, despre companiile municipale: "Am facut ceea ce s-a intamplat de 20 de ani in intreaga Uniune Europeana. Au fost recomandati specialisti din toate domeniile"

"Cat priveste situatia companiilor municipale , eu nu am facut altceva decat ceea ce s-a intamplat de 20 de ani in intreaga Uniune Europeana si anume infiintarea unor companii municipale care sub nicio forma nu au preluat si nu au cum sa preia tot ceea ce inseamna dezvoltarea orasului, in sensul anularii sau limitarii contractelor companiilor private.Gandirea noastra a fost 30% - 40% companii municipale pentru a derula lucrarile intr-un timp sustinut si spun eu la preturi mult mai bune, mult mai corecte. Restul, intre 60% - 70% au ramas sa fie preluate de companii private, prin licitatii publice", a declarat Gabriela Firea, la Antena 3. Fostul edil a declarat ca au fost recomandati specialisti din toate domeniile pentru companiile municipale."Nu doar in Adunarile Generale ale Actionarilor, care curpind reprezentantii Consiliului General, sunt acum membrii USR PLUS si PNL , ci si in consiliile de administratie, acolo unde noi nu am numit oameni politici (...) Oameni din partea partidelor politice, care au fost recomandati doar prin prisma carnetelor de partid La companiile municipale noi am avut recomandari de specialisti in toate domeniile de activitate, profesori universitari, academicieni, deci oameni care reprezinta zona tehnica sau zona universitara", a mai explicat Firea.