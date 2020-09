Gabriela Firea, despre Pasajul Ciurel: "Efectele sunt vizibile privind fluidizarea traficului in zona de vest a Capitalei"

"Adevarul adevarat, adevarul gol golut despre Ciurel. Podul despre care se spune, in mod nedrept, ca nu duce si ca nu va duce nicaieri. Practic, mai pe scurt, o investitie care nu este necesara. Va voi demonstra ca este foarte necesara si utila bucurestenilor ", a spus Gabriela Firea.Aceasta sustine faptul ca proiectul a fost gandit in urma cu 14 ani in trei etape si ca, in acest moment este finalizata doar prima etapa: Nodul Virtutii. "Am fi putut avea acest obiectiv de investitii mult mai rapid, dar ce sa vedem? Asta a fost situatia. Foarte trista, spun eu. Zece ani de zile acest proiect a fost blocat prin tribunale de catre un domn care are casa in proximitatea Podului Ciurel, o casa care exista si acum, nu e afectata absolut deloc, co-fondator al Uniunii "Salvati Bucurestiul", prieten foarte bun cu domnul Nicusor Dan si, impreuna, au facut mai multe contestatii in instante, prin tribunale, atacand atat autorizatia de construire, cat si uzul de sector".Firea arata care sunt cele trei tape ale proiectului si ce presupune fiecare dintre acestea. "Prima etapa este deja finalizata si cuprinde Podul hobanat, trei pasaje subterane si, de asemnenea, noua bretele de circulatie. Ce se intampla de acum inainte? Oricum, efectele sunt vizibile privind fluidizarea traficului in zona de Vest a Capitalei", sustine edilul, in conditiile in care, pe site-urile de socializare, au circulat in ultimele zile imagini cu blocajele care au loc deja pe noul pod.Primarul general mai sustine ca lucrarile vor continua si cu cele doua etape. "Incepem imediat pentru ca avem deja si culoarul de expropriere aprobat, avem contract cu asocierea de constructori Max Boegl - Astaldi - Euroconstruct. Banii sunt consemnati, aproximativ 50 de milioane de lei, pentru exproprierile din zona, circa 20 de imobile. Este vorba de un drum expres, pana la centura, cu cate doua benzi pe ambele sensuri.Inca din luna mai a fost aprobat acest proiect. Nu sunt lucruri inventate, nu sunt proiecte la care noi nu am lucrat. Practic, noi am finalizat acum Nodul Virtutii si continuam etapa a doua cat se poate de rapid. Avem toate cele necesare, inclusiv contractul semnat si nu ne oprim la centura. Dupa jonctiunea cu centura, mergem mai departe", adauga Firea.In plus, Firea sustine ca tot ceea ce a garantat pana acum a pus in practica si ca acestea sunt dovezile care demonstreaza acest lucru."Tot ceea ce am garantat am pus in practica. Acesta este adevarul. Acestea sunt dovezile. Este foarte neplacut ca sunt atat de multe dezinformari in ultima perioada, cerneala consumata si, de asemenea, cuvinte urate aruncate in spatiul public, spunandu-se lucruri total neadevarate, si anume, ca ne oprim aici cu acest obiectiv de infrastructura si ca, practic, acesti bani au fost ingropati. Nu sunt bani ingropati, am finalizat prima etapa, mergem cu a doua pana la centura Capitalei si urmeaza si o a treia etapa pana la autostrada. Adevarul inainte de toate. Trebuie sa respectam cu totii adevarul", a incheiat edilul.Citeste si: