Firea, dupa ce Parlamentul a respins dublarea alocatiilor copiilor: "Bogatii au convins saracii ca nu mai sunt bani si pentru ei!"

"Manipularea suprema: sa convingi oamenii care traiesc in saracie sa nu isi mai ceara drepturile, pe motiv ca statul nu are bani - asta a reusit Coalitia Austeritatii. Adica bogatii au convins saracii ca nu mai sunt bani si pentru ei! E treaba statului sa identifice surse de finantare sau sa mareasca gradul de incasare a taxelor si impozitelor, asta nu e problema copiilor, a pensionarilor sau a oamenilor care muncesc. In loc sa faca asta, Coalitia Austeritatii a respins toate amendamentele PSD la Legea Bugetului de Stat, care prevedeau cresterea alocatiilor, a salariilor din Educatie, Sanatate si a pensiilor.Asta desi PSD a construit un buget paralel si a aratat ca sunt bani pentru toate acestea!Premierul Citu a construit bugetul pe logica cand iei din putinul celor multi (si saraci) se face mult pentru cei putini (si bogati)!", a scris Gabriela Firea pe Facebook