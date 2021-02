Gabriela Firea il acuza pe Nicusor Dan ca a oprit transportul scolar. Primarul Capitalei sustine ca era "o masura populista"

"Autobuzele scolare, a caror circulatie a fost oprita in cursul anului 2020, au reprezentat o masura populista a ex-primarului Firea. Autobuzele scolare erau destinate doar pentru 6 scoli din cele 600 ale Bucurestiului si nicidecum pentru toate unitatile de invatamant din Capitala, a scris, marti seara, pe Facebook , Nicusor Dan.Acesta a explicat ca era vorba de un program-pilot, prin care au fost create 16 linii de transport pentru 6 scoli."Astfel de linii, care au un numar mic de utilizatori inscrisi, genereaza costuri foarte mari raportat la numarul de utilizatori. Din analiza primita la primarie, costul lunar al functionarii acestor autobuze scolare a fost de 564.500 lei + TVA. In prezent, toti elevii circula gratuit pe toate mijloacele de transport in comun, pe toate traseele din Bucuresti", a mai scris Nicusor Dan.Fostul primar Gabriela Firea l-a acuzat pe Nicusor Dan ca a oprit transportul scolar in Capitala.