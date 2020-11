Firea il acuza pe Orban de coruptie, abuz in serviciu, santaj si cumparare de voturi: Ne gandim foarte serios sa depunem plangere

Ea a sustinut ca seful Executivului a afirmat de mai multe ori ca Primaria Capitalei va primi buget atunci cand va fi votat candidatul unic al Dreptei Nicusor Dan in functia de primar general.Firea a mai spus ca se asteapta ca institutiile statului sa se autosesizeze in acest sens, "daca nu se va intampla in perioada urmatoare, am discutat si cu avocatii nostri si ne gandim foarte serios sa depunem plangere"."Ceea ce a afirmat in acest weekend premierul reprezinta deja si are conotatie juridica. Sunt mai multe incalcari ale legislatiei in vigoare care il transforma pe Ludovic Orban in inculpat, pentru cel putin trei infractiuni. Prima - coruptie si abuz in serviciu, a doua - santaj la adresa bucurestenilor, a treia - cumparare de voturi. Este inacceptabil ca un prim-ministru al Romaniei sa lipseasca de resurse cetatenii acestei tari dintr-un oras doar pentru a avea avantaje politice. Acest lucru nu trebuie sa se mai intample niciodata si ne dorim ca institutiile statului sa reactioneze si sa sanctioneze faptele inca prim-ministrului Ludovic Orban", a declarat Gabriela Firea luni la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD."In primul rand ne-am astepta ca institutiile statului sa se autosesizeze pentru ca sunt declaratii foarte grave care demonstreaza fara putinta de tagada si santajul la adresa bucurestenilor, daca nu il votati pe candidatul meu va lipsesc de resurse. De asemenea, sabotajul la adresa Capitalei, abuzul in serviciu, pentru ca bugetul este national, iar bucurestenii contribuie cu 25% la PIB. Oricum prin legea bugetului se intoarce un buget infim, doar 1% pentru Primaria Capitalei. Dupa ce ca suma este mica, aceasta nu a fost alocata corespunzator, ceea ce este circumstanta agravanta. Daca nu se va intampla in perioada urmatoare, am discutat si cu avocatii nostri si ne gandim foarte serios sa depunem plangere. Pentru ca aceste lucruri nu trebuie sa se perpetueze. Niciodata un politician nu mai trebuie sa procedeze de o asemenea maniera in care pur si simplu sa subjuge economic un oras, mai ales un oras atat de mare cum este Bucurestiul, cu nevoi atat de multe, doar pentru a avea avantaje politice, insemnand voturi", a declarat Firea.Ea a explicat ca a cerut un imprumut de la premier si de Ministerul de Finante, cat a fost primar al Capitalei, insa mereu i-a fost refuzat. Firea a adaugat ca au fost semnate contracte pentru proiecte prin fonduri europene in valoare de un miliard de euro, o suma record."In campania electorala a repetat de mai multe ori domnul Orban - ca Bucurestiul va primi bani atunci cand va avea primar de dreapta, primarul propus de domnia sa. Deci este un santaj pe care l-a facut la adresa cetatenilor - daca nu votati asa cum trebuie si anume cu candidatul pe care eu il propun, nu veti avea bani, nu veti avea resurse, nu veti avea dezvoltare, nu vor putea functiona in continuitate si la un nivel decent serviciile de utilitate publica. Noua ni s-a refuzat inclusiv acordarea unui imprumut, avem un grad mic de indatorare la Bucuresti, doar 8%, fata de 30% cat prevede legea. Am facut mai multe solicitari, atat la premier, cat si la ministrul de Finante, sa ne aprobe acordarea unui imprumut de la trezorerie sau prin bancile private. Deci nici macar un imprumut nu ni s-a aprobat, stiut fiind faptul ca la nivelul Ministerului de Finante ca suma alocata lunar, cota din impozitul de pe profit era foarte mica. Jumatate din aceasta mergea si va merge in continuare luna de luna in subventii la transportul public si termoficare. Cealalta jumatate este foarte mica raportat la numarul mare de lucrari publice care se efectueaza la nivelul Bucurestiului - poduri, pasaje, supralargiri, 19 spitale, 14 teatre. Banii par foarte multi din exterior, dar in momentul in care incepi sa ii aloci constati ca in fiecare luna esti pe deficit. De aceea s-au si acumulat datorii atat de mari la nivelul PMB. Doi ani si jumatate am reusit sa ne descurcam pentru ca aceasta cota lunara pe care o primeam era una substantiala si acoperea toate cheltuielile. Intr-un an si jumatate lucrurile s-au agravat din punct de vedere financiar, iar in ceea ce priveste fondurile europene - am depus proiecte pentru 1 miliard de euro, o suma record. Contractele sunt deja semnate, deci nu se poate spune ca am lasat Primaria fara o sursa de finantare atat de importanta si anume fondurile europene", a conchis Firea.