Firea dupa scandalul legat de bugetul Capitalei: "Bucurestenii primesc fiere si de la primar, si de la guvern!"

"Cat de scurte sunt picioarele minciunii PNL USR /Plus! 6 luni a durat mirajul 'dreptei unite'! Exact cu asta au manipulat bucurestenii: ca sunt la guvernare si vor ajuta cu bani si proiecte Capitala! Ca, daca sunt eu primar, nu sprijina Bucurestiul! Dar, daca e ales primarul lor, va curge lapte si miere! Dupa jumatate de an, bucurestenii primesc fiere si de la primar, si de la guvern ! Pacat de atatea proiecte incepute si abandonate! Ar trebui sa le fie rusine pentru toate minciunile spuse in campanie!", transmite Gabriela Firea.Premierul Citu a recunoscut ca sunt probleme in adoptarea bugetului capitalei. "Am avut discutii si cu primarul general. Stiu situatia de la Bucuresti, am lucrat si anul trecut pentru a rezolva o serie de probleme, am lucrat si anul acesta la bugetul pentru Bucuresti. Nu vom sustine de la bugetul de stat o amanare a platilor si intrarea in incapacitate de plata ulterior. Nu vom sustine de la bugetul national un derapaj la Bucuresti. Cred ca cei care au construit bugetul trebuie sa vina cu explicatii, dar pana acum executia bugetara ne arata ca avem venituri mai mari decat a fost prognozat la Bucuresti", a spus, marti, 4 mai, Florin Citu