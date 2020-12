Gabriela Firea sustine ca a gasit solutia pentru gunoaiele din Sectorul 1: "REBU, societate la care Consiliul General detine jumatate din pachetul de actiuni"

"REBU, societate de salubrizare la care Consiliul General detine jumatate din pachetul de actiuni, sa intre rapid in sectorul 1 si sa stranga toate maldarele de gunoaie", afirma Firea. Ea mentioneaza ca a scris, impreuna cu Aurelian Badulescu, un proiect de hotarare si cere convocarea unei sedinte de indata a Consiliului General al Municipiului Bucuresti."Am gasit solutia de urgenta pentru criza gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei. REBU, societate de salubrizare la care Consiliul General detine jumatate din pachetul de actiuni, sa intre rapid in sectorul 1 si sa stranga toate maldarele de gunoaie lasate pe strazi, printre strazi, pe langa blocuri si spatii comerciale. Sectorul 1 a ajuns un focar de mizerie, boala, transmitere de paraziti, in plina pandemie. Nu putem sta toti cu mainile in san!", a scris Gabriela Firea pe Facebook , sambata.Ea a adaugat ca a scris un proiect de hotarare impreuna cu fostul viceprimar Aurelian Badulescu si cer convocarea unei sedinte de indata a CGMB."Am scris aseara un proiect de hotarare, impreuna cu liderul consilierilor generali PSD din CGMB, Aurelian Badulescu, si solicitam convocarea in regim de urgenta a unei sedinte de indata a CGMB, in numele celor 21 de consilieri generali social-democrati", a afirmat Gabriela Firea.Potrivit acesteia, salubritatea, ca si apa/canalizarea, transportul public, termoficarea, iluminatul public, reprezinta infrastructura critica si trebuie asigurata continuitatea acestor servicii pentru populatie."Cetatenii nu au nicio vina sa riste sa se imbolnaveasca, sa fie afectat mediul inconjurator, si sa nu aiba un minim de confort pentru ca exista anumite conflicte de natura comerciala, care puteau fi rezolvate in paralel cu asigurarea serviciului de utilitate publica. Cele 6 sectoare ale Capitalei au, prin lege , delegat serviciul de salubritate si deszapezire. Este imperios necesar ca fiecare sector sa se asigure ca este in masura sa asigure aceste servicii catre populatie. Propunerea noastra se refera strict la criza actuala a gunoaielor, dar nu tine loc, permanent, de obligativitatea Primariei Sectorului 1 de a contracta, conform legii, servicii de salubritate pentru populatie", a sustinut Firea.Primaria Sectorului 1 al Capitalei anunta, la inceputul saptamanii, ca Politia Locala face verificari in permanenta pentru a identifica persoanele care depoziteaza ilegal deseuri pe strazi, trotuare si spatii verzi, atragand atentia ca amenzile pentru aceste fapte sunt cuprinse intre 2.000 si 5.000 de lei. Prestatorul serviciului de salubritate nu a mai ridicat, in ultimele saptamani, deseurile de pe domeniul public deoarece nu a mai fost platit din luna iunie, iar restantele se ridica la 100 de milioane de lei, aratau reprezentantii Primariei. "(...) cat de curand posibil, vom implementa solutii in interesul comunitatii locale, inclusiv crearea unei companii de salubrizare care sa fie controlata de Consiliul Local. Saptamana aceasta vom pune in dezbatere publica un proiect de hotarare de consiliu care presupune tarife mai mici pentru agentii economici", afirma primarul Clotilde Armand Marti, primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu a anuntat ca a avut o intalnire cu edilul Sectorului 1 Clotilde Armand si cel a Sectorului 6 Ciprian Ciucu pentru a discuta despre problema gunoiului in Capitala. El a adaugat ca "sortarea si reciclarea sunt capitole la care s-a esuat total in mandatul trecut", insa impreuna au gasit cateva variante, dintre care unele foarte promitatoare.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a solicitat in scris companiei Romprest refacturarea serviciilor prestate in ultima perioada "pentru a intra in legalitate", in urma neregulilor constatate in Nota de raport nr. 37031/04.12.2020 a Politiei Locale Sector 1, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Primaria Sectorului 1.Astfel, primarul Clotilde Armand a solicitat prestatorului de salubritate sa verifice in mod riguros serviciile facturate pornind de la constatarile Politiei Locale, sa storneze factura nr. 5-0002854/16.11.2020 si sa refactureze sumele in concordanta cu serviciile prestate."Cetatenii nu merita sa fie victimele unui fals razboi intre prestatorul de servicii de salubrizare care forteaza nota si modifica tarifele dupa cum doreste si autoritatea locala. Cetatenii isi doresc curatenie pe strazi pentru ca platesc enorm pentru acest serviciu. Din respect pentru banii comunitatii locale, nu pot plati niste servicii prestate doar pe hartie. Tocmai de aceea, pentru a intra in legalitate, am solicitat prestatorului sa refactureze serviciile prestate. Cat de curand vom rezolva aceasta situatie, insa doar cu respectarea stricta a legii", a declarat primarul Clotilde Armand, conform comunicatului.Citeste si: Ana Ciceala, liderul consilierilor generali ai USR: "Companiile municipale infiintate de Gabriela Firea au fost paravan pentru furt"