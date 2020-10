Firea: Toata perioada de campanie si precampanie s-a oprit intentionat apa calda de catre Guvern

"Eu imi doresc sa aiba un mandat de succes ( Nicusor Dan - n.r.), pentru ca succesul unui primar inseamna reusita si realizari pentru cetateni. Sub nicio forma nu sunt un om cinic, precum cei de la USR PLUS sau PNL , care si-au dorit raul bucurestenilor, doar ca sa plec eu de la Primarie. Chiar aseara, premierul a recunoscut - gura pacatosului adevar graieste - faptul ca in Bucuresti nu se pot rezolva problemele mari, problemele care au fost lasate de izbeliste 30 de ani, decat printr-o colaborare stransa intre Primarie si Guvern. (...) Ma bucur ca domnul Orban imi da in sfarsit dreptate, adevarul iese usor usor la lumina", a declarat Gabriela Firea la sediul central al PSD Ea a mai sustinut in context ca "Guvernul a chinuit intentionat cetatenii pentru a fi scoasa din Primaria Capitalei"."Toata perioada de campanie si precampanie s-a oprit intentionat apa calda de catre Guvern, furnizand cu picatura prin CET-uri, ca sa fie ostila fata de mine populatia, desi agentul termic este produs de catre CET-uri, care apartin de Guvern. Si da, gropile de gunoi sunt avizate de catre Ministerul Mediului, deci de catre Guvern, si da, traficul nu poate fi rezolvat decat prin investitii la centura ocolitoare a Capitalei. Iata ca acum se gasesc si bani. Pe noi nu ne-au lasat sa ne imprumutam nici macar de la banci private. (...) Vad ca acum totul se poate. Vad si cetatenii ca de fapt au fost chinuiti un an de zile de catre Guvernul PNL pentru a fi scoasa eu din Primarie. Macar daca s-a intamplat asa, sa curga lapte si miere in Bucuresti in perioada urmatoare, eu mi-as dori, pentru ca vreau sa le fie bine bucurestenilor", a adaugat Firea.Intrebata daca sustine amanarea alegerilor parlamentare pentru anul viitor, aceasta a spus: "In functie de contextul epidemiologic. Ni se spune mereu ca sanatatea e cea mai importanta si da, pentru noi sanatatea chiar a fost si este cea mai importanta".