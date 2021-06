Situatie caragialeasca la alegerile repetate in Deveselu: fiul fostului primar PSD ales mort candideaza din partea PNL impotriva viceprimarului PSD, prieten cu tatal raposat

Desi tatal sau facea parte din PSD , Aliman junior candideaza din partea PNL si il va infrunta pe actualul viceprimar, Nicolae Dobre, care candideaza din partea PSD. Acesta din urma era un apropiat al fostului primar.Ceilalti patru candidati sunt Luminita Cepan ( USR PLUS), Gabriel Braniste ( AUR ), Marius Sorin Ana (PMP) si Dorel Gorcea (independent). Toate cele sase cereri de candidaturi au fost admise.Deveselu este una dintre cele 30 de comune si orase in care, dupa ce edilii alesi au murit, au fost condamnati, ori s-au reorientat catre Parlament.In cazul comunei Deveselu, desi Alin Aliman murise din cauza Covid-19 cu cateva zile inainte de data alegerilor , acesta tot a ajuns sa castige scritunul. Pentru ca a decedat in timpul campaniei electorale, el nu a putut fi scos de pe buletinele de vot. Totodata, presa locala a scris ca lui Aliman i s-a facut in continuare campanie electorala in comuna.Ziare.com a prezentat intr-un material motivele fiecarei comune in parte pentru care va participa la alegerile din 27 iunie.