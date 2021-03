Florin Citu a prezentat lista statelor care au impus restrictii de circulatie noaptea. "Masurile din Romania sunt printre cele mai relaxate din Europa"

Florin Citu a postat, joi, pe Facebook o lista cu statele care au impus restictii de circulatie pe timpul noptii, dupa ce a fost intrebat despre limitarea circulatiei in Romania in intervalul 22.00 - 05.00.Multe state nu mai permit circulatia fara motive intemeiate dupa ora 20.00, printre care Austria, Slovacia si Portugalia, altele au restrictionat traficul de la ora 21.00 - Cehia, Cipru, Muntenegru. Olanda.Altele, la fel ca Romania, au interzis circulatia dupa ora 22.00, iar altele de la ora 23.00.Franta a limitat traficul cetatenilor dupa ora 18.00 si sunt cateva state - Anglia, Scotia, Lituania - care au impus restrictie totala pentru deplasarea in afara locuintelor."Masurile implementate de Romania in contextul pandemiei de coronavirus sunt printre cele mai relaxate din Europa. Si va multumesc voua pentru asta, pentru ca ati fost responsabili. Hai sa continuam asa! Doar impreuna putem invinge pandemia", a scris premierul pe Facebook.La prelungirea starii de alerta, Guvernul a decis, la propunerea CNSU, sa limiteze circulatia pe timp de noapte, in intervalul 22.00 - 05.00.