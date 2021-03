Florin Citu, despre investigatia Recorder privind vaccinarea: "Inseamna ca datele respective spun mai mult decat mi se spune"

Principalele declaratii ale premierului:- Au fost aprobate numiri de prefecti. Bucurestiul are un nou prefect , maine va depune juramantul.- S-a aprobat prelungirea starii de alerta. Exista o modificare importanta, cea referitoare la circulatia pe timpul noptii, se reduce de la ora 23 la ora 22. In rest masurile raman cam aceleasi.- In primul rand ne-am uitat la ce fac celelalte tari. Prima este masura care reduce timpul de circulatie pe durata noptii. Este o masura care a functionat. In Romania este printre cele mai permisive. Este o masura care a fost folosita in alte tari si care a avut succes si in Romania.Referitor la publicarea datelor despre vaccinare de catre Ministerul Sanatatii, premierul a declarat:- Din punctul meu de vedere nu e nicio problema, datele sunt publicate, nu le-a scos nimeni de nicaieri. Problema e de interpretare, sa nu fie interpretate gresit. Cei care le-au publicat au datoria sa le explice.- Nu am fost consultat de ministrul Sanatatii inainte sa publice datele, am aflat din presa, dar nu cred ca este o problema.- Nu, nu discutam despre asa ceva (n.r.- demiterea ministrului Sanatatii). Evaluarea se face la sase luni.-Eu am o relatie foarte buna cu Vlad Voiculescu . I-am atras atentia ca trebuie sa ne concentram si pe pandemie, nu doar pe campania de vaccinare, care merge foarte bine. Am aflat si vreau sa verific daca este adevarat, ca la Timisoara s-au redus paturile de la ATI.Intrebat despre investigatia Recorder , premierul a declarat:- Vedeti, trebuie sa intrebati Ministerul Sanatatii daca are aceste informatii. Inseamna ca datele respective spun mai mult decat mi se spune. Mie mi s-a spus ca datele respective nu au informatii confidentiale, ori informatiile acelea sunt mult mai mult. Trebuie sa cereti informatiile la Ministerul Sanatatii.Premierul a mai declarat ca a primit raportul Corpului de Control privind incendiul de la "Matei Bals", ca au fost descoperite nereguli si ca Guvernul va sesiza DNA in acest caz.