UPDATE Klaus Iohannis se intalneste cu liderii PNL, USR-PLUS si UDMR pe tema majoritatii parlamentare si a formarii Guvernului

UPDATE 10.13Presedintele Klaus Iohannis discuta joi dimineata cu liderii PNL, USR -PLUS si UDMR pe tema majoritatii parlamentare si a formarii Guvernului.Intalnirea are loc dupa ce PNL l-a propus pe actualul ministru de Finante, Florin Citu, pentru postul de premier.USR PLUS a anuntat ca va merge la Cotroceni cu propunerea ca Dacian Colos sa fie nominalizat pentru postul de sef al Executivului.Liderul UDMR, Kelemen Hunor , a afirmat ca si la precedenta nominalizare a lui Citu UDMR l-ar fi votat, exprimandu-se in favoarea unei guvernari de centru-dreapta.Dupa aceasta intalnire, ar urma sa inceapa negocierile oficiale intre partide si impartirea posturilor din Guvern si de la conducerile celor doua Camere, Orban fiind sustinut pentru sefia Camerei Deputatilor.Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan declara miercuri ca vor fi maximum 18 ministere in viitorul Guvern, iar PNL va propune la negocierile cu USR-PLUS si UDMR sa mearga pe procentele obtinute la alegerile parlamentare si anume liberalii sa aiba 10 sau 11 ministri , Alianta sa aiba 5-6 ministri, iar Uniunea sa aiba doi ministri.Stirea initialaConducerea PNL l-a propus pe Florin Citu pentru functia de premier miercuri, 9 noiembrie, iar propunerea ar fi fost agreata inclusiv de presedintele Klaus Iohannis, in discutiile pe care le-a purtat seful statului cu Ludovic Orban , potrivit Realitatea.net Liberalii incep joi, 10 noiembrie, negocierile cu celelalte partide cu scopul de a forma o majoritate in Parlament. Liderii USR-PLUS ar fi, de asemenea, gata sa il accepte pe Citu ca premier, dar cu anumite conditii, mai exact isi doresc anumite ministere, conform sursei citate. Ludovic Orban a anuntat ca negocierile se vor purta cu USR PLUS, UDMR si grupul minoritatilor nationale din Camera Deputatilor.