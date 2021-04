Florin Citu: "Vom avea cu siguranta masuri de relaxare de la 1 iunie"

Principalele declaratii ale lui Florin Citu:

- Astazi a fost adoptata o ordonanta de urgenta care va suplimenta fondurile pentru medicii de familie, cei 40 de lei pe inoculare.- Este in lucru un act normativ care reglementeaza protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate.- Am avut o discutie cu ministrii de la PNL . Avem cateva detalii de pus la punct. Sunt singur ca vom avea un PNL care sa reprezinte interesele Romaniei de dezvoltare in perioada urmatoare.- Coalitia functioneaza foarte bine. Am auzit ca la Bucuresti inca nu a fost adoptat bugetul. O sa am o discutie cu ei, sa vedem cum putem sa rezolvam situatia. Este nevoie sa avem un buget la timp, sunt cheltuieli si investitii care trebuiesc facute.- Detaliile privind certificatul verde au fost trimise catre STS . Deocamdata nu a fost aprobat la nivelul Uniunii Europene. Asa cum am spus mereu, speram ca o astfel de masura nu va discrimina cetatenii. Cand toata Europa o sa fie vaccinata, s-ar putea sa nu mai fie nevoie de astfel de certificate.- Noi avem in plan sa revenim la normalitate de la 1 iunie. Din acest motiv acceleram campania de vaccinare in aceasta perioada. Chiar in acest moment se intalneste comitetul in acest sens.- In noaptea de Inviere nu este nimic deschis, doar bisericile. Avem incredere ca oamenii vor sarbatori Pastele si vor respecta regulile in vigoare.- Nimeni nu ii opreste pe cei de la PSD sa sustina PNRR. PNRR este o problema a Guvernului care se adreseaza tuturor romanilor.- In Bucuresti vor fi cateva evenimente pilot si vom vedea implicatiile la cateva saptamani dupa. Si primarul Clujului doreste sa faca un experiment asemanator. Daca la 1 iunie vom avea 5 milioane de persoane vaccinate, putem sa discutam altfel despre acest lucru.- Daca vrem sa scapam de masca solutia este sa ne vaccinam. Avem dozele necesare.- Dupa 1 iunie cu siguranta vom avea masuri de relaxare. Pana atunci vom avea evenimente pilot ca sa vedem cum evolueaza lucrurile dupa aceea. Eu v-am spus cateva masuri: pentru restaurante sa nu mai existe legaturi cu rata de incidenta, de exemplu. Dar exista o conditie, ca personalul sa fie vaccinat.