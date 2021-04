Premierul Citu, despre bugetul Capitalei: "Este nevoie sa deblocam aceasta situatie cat mai repede. Un Bucuresti fara buget inseamna probleme pentru toata lumea"

"Nu am discutat in coalitie despre bugetul Capitalei. Am discutat cu domnul presedinte Barna si vom media daca este nevoie", a declarat, miercuri seara, Florin Citu."E important sa avem un buget la Bucuresti, pentru ca orice intarziere a bugetului municipiului Bucuresti nsemna intarzieri de investitii, intarzieri de facturi care se vor intoarce apoi si nu vreau sa ajungem sa cerem bani de la bugetul de stat. Solutia de compromis este sa avem un buget cat mai repede", a mai declarat premierul.Potrivit acestuia, este nevie sa deblocam aceasta situatie cat mai repede pentru ca un Bucuresti fara buget inseamna probleme pentru toata lumea ". Dan Barna a afirmat, referitor la respingerea bugetului Capitalei in sedinta Consiliului Municipal , ca "la prima strigare nu s-a gasit consensul", insa acesta va aparea la a doua sau la a treia strigare. Liderul USR PLUS a adaugat ca este foarte convins ca, probabil dupa sarbatorile pascale, va exista o formula de buget agreata si adoptata."Realizarea unui buget la un oras de marirea Bucurestiului este un proces foarte complex. E clar ca in momentul de fata nu s-a ajuns inca la un acord intre primarul general si grupul USR PLUS. Dialogul va continua zilele urmatoare. Sunt foarte convins ca, probabil dupa Paste, vom ajunge la o formula de buget care sa fie adoptata. Cu siguranta Bucurestiul nu va ramane fara buget", a afirmat Dan Barna miercuri la Parlament.