Florin Citu: Campania de vaccinare merge foarte bine. Saptamana viitoare venim cu noi masuri de relaxare care vor intra de la 1 iunie VIDEO

"Saptamana viitoare vom prezenta masurile care vor intra de la 1 iunie, dar deja hotararea CNSU aprobata saptamana trecuta arata clar directia in care mergem. Daca accelerarea campaniei ne va permite, atunci ne vom gandi si la alte posibile masuri. Ce s-a aprobat la CNSU nu vom mai scoate de acolo", a mai spus Citu. Pana acum arata foarte bine campania de vaccinare . Vedeti azi avem un progres - am eliminat obligativatea purtarii mastii in spatii deschise, in spatii aglomerate, tocmai pentru ca am avut o campanie buna. Cu cat acceleram campania de vaccinare, e singura solutie pentru a scapa de pandemie, cu atat putem sa luam mai repede masuri de relaxare. Ii felicit pe colegii mei ca ai iesit.Veti mai vedea cateva actiuni ale Guvernului, dar avem nevoie de sustinerea oamenilor si am vazut oameni care sunt binevoitori si fericiti sa se vina sa se vaccineze. Doar impreuna invingem pandemia. Noi facem totul pentru a atinge aceste cifre si cu cat sunte mai aproape de 30%, atat inseamna 5 milioane persoane vaccinate, cu atat pandemia este lasata in urma.In contextul in care sunt pana in prezent 4.862.224 de romani vaccinati, iar pentru a ajunge la 5 milioane persoane vaccinate trebuie sa se imunizeze zilnic 91.377, va fi atinsa aceasta tinta si care ar fi consecintele neatingerii ei, Florin Citu a raspuns: "Campania de vaccinare are un scop clar - sa scapam de pandemie. Avem aceste borne, tinte tocmai pentru a da predictibilitate campaniei de vaccinare. Vrem sa luam aceste masuri de la 1 iunie. Am luat deja masuri tocmai pentru ca a mers mai bine decat ne asteptam campania. Una dintre el e azi in care toti membrii Guvernului au iesit sa sustina campania de vaccinare. Vom avea actiuni si saptamana viitoare. Eu sunt sigur ca vor iesi toti ministri pana la finalul zilei".