Florin Citu catre liberalii care primesc amenintari: "Va rog sa iesiti public si sa spuneti"

Citu a participat marti seara la Conferinta de alegeri interne de la Organizatia PNL Sector 4."Sunt astazi aici sa il sustin pe Pavel Popescu. Pavel Popescu a fost si el sunat de foarte multe ori sa dea o rezolutie pentru un candidat atunci cand contau filialele, cand se numarau filialele. Acum nu se numara, atunci se numarau. I s-a impus, bineinteles, prin biroul sau i s-a impus sa aiba aceasta decizie si a fost singurul om cu vot impotriva. A avut un argument foarte bun. De ce sa dam o sustinere pentru un singur candidat cand poate vom mai avea si alti candidati. A avut curajul sa stea drept si sa nu raspunda amenintarilor. Partidul National Liberal nu este o dictatura si va rog pe toti aceia care sunteti sunati de fiecare data si amenintati sa iesiti public si sa spuneti. Pentru ca, daca se intampla asa ceva, nu ne face cinste noua", a spus prim-ministrul.El a reiterat ca PNL trebuie sa aiba candidat la fiecare sector al Capitalei."Asta nu se intampla peste noapte. Daca astepti patru ani de zile si te trezesti ca nu ai un candidat si apoi trebuie sa gasesti un candidat si cand cauti un candidat si vii cu tot felul de scuze, nu iese nici acela si iese tot PSD -ul. Deci nu este nicio reteta. PSD-ul a iesit la Sectorul 4, chiar daca PNL nu a avut candidat. De aceea trebuie sa ne ocupam sa ne construim candidati pentru fiecare primarie din Romania, inclusiv de sector, din primul moment, din momentul in care terminam aceste alegeri, trebuie sa incepem sa construim candidati. Daca suntem cel mai mare partid din Romania, inca nu suntem, dar vom fi, asa trebuie sa ne si comportam", a precizat Florin Citu Referindu-se la Congresul PNL din 25 septembrie, el a subliniat ca liberalii trebuie sa aleaga bine. "Trebuie sa alegem sa ne pastram traditiile si valorile liberale, dar trebuie sa ne aducem aminte ca Partidul National Liberal este cel care a modernizat Romania. Acum 100 de ani, dar trebuie sa o faca din nou. (...) Partidul National Liberal o face, avem aceasta datorie sa modernizam Romania, nu sa stam ancorati in trecut. Romania se schimba, Europa se schimba, mai avem sa schimbam Partidul National Liberal si il schimbam dupa 25 septembrie, anul acesta", a afirmat premierul.El a declarat, de asemenea, ca trebuie condamnat comportamentul unor liberali care si-ar denigra colegii."In aceste cateva saptamani de campanie s-au intamplat cateva lucruri pe care doar eu si echipa mea le-am condamnat public si ii fac aceasta provocare colegului meu Ludovic Orban ca de astazi, Ludovic, te rog, sa condamni si tu pe acei colegi ai nostri care isi fac propriii colegi lichele, tradatori si programeaza emisiuni la televizor si asa mai departe in care sa ii denigreze. Impreuna trebuie sa condamnam acest comportament. Noi doi, eu si cu Ludovic Orban , de fiecare data, pentru ca acesti colegi nu fac cinste Partidului National Liberal si ne fac noua rau", a spus Florin Citu.