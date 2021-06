Florin Citu, despre razboiul gunoaielor de la Sectorul 1: "Toti cei care aveau acolo contracte semnate sa si le respecte; si de-o parte, si de alta"

Seful Executivului a fost intrebat daca se gandeste sa intervina in vreun fel pentru debloca situatia de la Sectorul 1 "In primul rand, cred ca este important ca toti cei care aveau acolo contracte semnate sa si le respecte; si de-o parte, si de alta. Deci contractele trebuie respectate, cetatenii Bucurestiului nu trebuie sa sufere de pe urma unei dispute in instanta. Pana la o decizie in instanta, si prestatorul de servicii si primaria, toata lumea trebuie sa isi respecte angajamentele. Si dupa aceea vedem deciziile in instanta", a declarat Florin Citu , miercuri, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria Seful Executivului a subliniat ca nu este "un lucru ok" ceea ce se vede in privinta salubrizarii Sectorului 1."Bineinteles ca ceea ce vedem nu este un lucru ok. Eu sper ca Garda de Mediu sa isi faca datoria si, daca gaseste vinovati si unde gaseste, acolo trebuie sa mearga in forta si sa amendeze. Dar in acest moment - am avut o discutie si cu prefectul astazi - lucrurile sunt putin complicate. Nu stiu daca interventia mea in acest moment este salutara, dar este important ca sa se respecte contractele - si la prestator, si la primarie. Sunt contracte semnate, sunt contracte in vigoare... Pana la decizia instantei, si de-o parte si de alta trebuie sa fie respectate contractele", a declarat Citu.