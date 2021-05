Florin Citu: "Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie. Am promis, am facut"

"Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Felicitari romani! Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani scris", marti, pe Facebook , premierul Florin Citu.Acesta a adaugat ca au fost luate cele mai bune masuri si economia a raspuns pozitiv."Acum pregatim toate masurile ca economia Romaniei post-pandemie sa fie mai puternica, mai competitiva, mai rezilienta. In urmatorii ani eu ma astept la o crestere economica care sa spulbere toate estimarile facute pana acum si de care sa beneficieze TOTI romanii", a mai scris premierul. Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut, in termeni reali, in primul trimestru al anului cu 2,8%, fata de trimestrul IV din 2020 , iar fata de acelasi trimestru din anul 2020 a scazut cu 0,2% pe seria bruta si nu a inregistrat nici o modificare pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarilor "semnal" anuntate marti de Institutul National de Statistica (INS).