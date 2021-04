Florin Citu: "NATO a fost si continua sa fie pentru Romania principalul garant si pilonul fundamental al apararii"

Seful Guvernului aminteste in mesaj ca Romania sarbatoreste traditional Ziua NATO, de 17 ani, in prima duminica a lunii aprilie."Timp de peste 70 de ani, Alianta Nord-Atlantica a demonstrat capacitatea de a face fata celor mai dificile provocari de securitate, prin adaptarea sa continua, prin modul de actiune eficient si, mai ales, prin solidaritatea si unitatea aliatilor sai.Toate acestea au fost vizibile inclusiv in contextul actual al luptei impotriva pandemiei de COVID-19, Alianta Nord-Atlantica si membrii sai oferind sprijin care a fost extins inclusiv catre parteneri. Pentru Romania, NATO a fost si continua sa fie principalul garant si pilonul fundamental al apararii si securitatii nationale. Romania are o contributie activa si semnificativa la misiunile si operatiile aliate, precum si un rol distinct si activ in conturarea politicilor si deciziilor NATO, inclusiv in ceea ce priveste masurile de consolidare a posturii de descurajare si aparare. Totodata, Romania actioneaza coerent pentru sporirea cooperarii cu partenerii Aliantei", se arata in mesajul premierului.Potrivit acestuia, toate acestea sunt dovezi ale angajamentului ferm si substantial al Romaniei in cadrul NATO si contribuie la conturarea profilului tarii noastre ca aliat puternic si de incredere."Guvernul Romaniei va actiona in continuare astfel incat sa mentina o contributie semnificativa a tarii noastre la consolidarea NATO, la eforturile de aparare colectiva, inclusiv prin alocarea, in continuare, a 2% din PIB pentru aparare, si la promovarea valorilor si obiectivelor strategice comune. La Multi Ani, NATO! La multi ani Romaniei in NATO!", a concluzionat premierul Florin Citu, in mesajul sau.