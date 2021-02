Mesaj drastic al premierului Citu pentru minerii care protesteaza: "In mandatul meu nu voi permite o noua mineriada"

"Gasim solutii, inteleg, stiu ca e o situatie dificila. Sunt foarte multi politicieni care profita de pe urma acestei categorii sociale, tineti minte ce s-a intamplat in anii 90. Nu voi permite niciodata ca in Romania sa se intample ce s-a intamplat in mandatul lui Iliescu", a declarat premierul Romaniei Sute de mineri de la minele Lonea si Livezeni s-au adunat , luni dimineata, la sediul Complexului Energetic Hunedoara unde isi cer drepturile restante. Cei aproximativ 60 de mineri blocati in subteranul Minei Lupeni ameninta cu greva foamei, daca revendicarile lor nu vor fi rezolvate in urma negocierilor pe care le vor avea liderii lor cu ministrul Energiei si cu ministrul Muncii.