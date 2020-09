Ministrul Florin Citu: "Toate agentiile de rating vor retrograda instant Romania la junk. Vor fi romani care-si vor pierde casele luate pe credit"

"Daca legea criminala votata de PSD intra macar o secunda in vigoare, toate agentiile de rating o sa retrogradeze instantaneu Romania la categoria junk (nerecomandata investitiilor). Acolo nu se judeca in termeni de populism sau nu, ci in termeni matematici si economici", a declarat ministrul Finantelor pentru Economica.net. Citu mai explica ce inseamna retrogradarea imediata: falimente pe banda rulanta, romani care-si vor pierde casele luate pe credit, o inflatie galopanta si o recesiune mai mare decat cea din 2009."Inseamna un risc de a nu mai putea finanta deficitul bugetar decat la costuri exorbitante si dobanzi din nou foarte mari pentru toti romanii, pentru populatie si pentru firme. Va insemna falimente pe banda rulanta, romani care-si vor pierde casele luate pe credit, o inflatie galopanta si o recesiune probabil mai mare decat cea din 2009. La fel a aruncat PSD tara in criza si in urma cu 11 ani. Este un gest nu doar de un populism inconstient, este un gest absolut criminal. Este un act de agresiune la adresa stabilitatii economce pus la cale de o grupare infractionala, care stie ca pierde controlul si dispare din viata politica. Nu-i vom lasa si vom ataca la CCR ", a declarat Citu pentru sursa citata.