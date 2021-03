Florin Citu, despre reducerea capacitatii hotelurilor: "Doar cateva pensiuni intra in discutie, in statiunile montane"

"Doar cateva pensiuni intra in discutie, in statiunile montane", a raspuns Florin Citu.Referitor la scandalul provocat dupa publicarea datelor privind vaccinarea de catre Ministerul Sanatatii, Florin Citu a declarat ca nu exista un conflict intre el si Vlad Voiculescu , dar ca este vorba despre o sesizare pe care trebuie sa o ia in considerare si ca un specialist urmeaza sa decida daca este, sau nu, o problema in acest sens Premierul a mai spus ca in spatiul public au aparut acuzatii cum ca au fost vaccinate persoane care nu se incadrau in etapa corespunzatoare si ca cei care au publicat bazele de date ar trebui sa explice daca s-a intamplat asta."Inteleg ca se formeaza in opinia publica imaginea ca se vaccineaza persoane care nu trebuiau. Sunt acuzatii grave. Cei care au publicat bazele de date trebuie sa ne explice daca s-a intamplat asa ceva. Eu nu cred ca acele acuzatii sunt reale. Eu nu am nicio problema ca aceste date sa fie prezentate zilnic", a mai spus premierul.Premierul a adus in discutie o situatie aparte, in Timisoara. Florin Citu a intrat pe platforma de vaccinare si a verificat cate locuri sunt libere pentru vaccinare in judetul Timis, descoperind 20.000 disponibile. Toate acestea, spune el, in conditiile in care judetul a cerut vaccinuri suplimentare."Pe mine ma surprinde ca a trebuit eu sa caut pe platforma de programare sa gasesc 20.000 locuri libere in Timisoara, care este carantinata. Dupa am cerut situatia in toata tara, erau multe locuri libere. Am gasit singur, astept sa vad de ce Timisoara e posibil sa ceara vaccinuri in plus si sa aiba 20.000 locuri libere", a declarat Florin Citu.