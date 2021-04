Florin Citu, dupa ce ministrul Transporturilor l-a numit "zombie politic": "Data viitoare cand un ministru mai ataca prim-ministrul, imediat pleaca acasa"

Pozitia exprimata de Rares Bogdan

Premierul Florin Citu a lansat un atac dur la adresa ministrului USR PLUS al Transporturilor Catalin Drula , dupa ce acesta l-a criticat in aceiasi termeni intr-un interviu pentru G4Media.Surse participante la sedinta au relatat ca seful Executivului a afirmat ca data viitoare cand se mai intampla asa ceva, va lua o decizie imediat.El a lansat si un avertisment: "Cand un ministru mai ataca prim-ministrul, imediat pleaca acasa".In ceea ce priveste situatia de la Ministerul Sanatatii, de unde a fost demis Vlad Voiculescu , a afirmat ca trebuie verificat cum au fost facute bugetele si numirile.Catalin Drula, vicepresedinte USR PLUS si ministru al Transporturilor, l-a criticat dur pe premierul Florin Citu pentru demiterea lui Vlad Voiculescu intr-un interviu pentur G4Media. "Un zombie politic", il caracterizeaza Drula pe Citu, aratand ca acesta si-a pierdut increderea principalului partener de coalitie. Intrebat despre un eventual vot al USR PLUS la motiunea de cenzura anuntata de PSD , Catalin Drula a afirmat: "in politica toate optiunile trebuie sa fie masa, dar cred ca suntem departe".Presedintele PNL, Ludovic Orban , a afirmat sambata ca premierul nu poate fi schimbat doar pentru ca "nu-i convine unui partid din coalitie ca a fost schimbat un ministru lipsit de performanta", referindu-se la USR PLUS. "Orice ministru trebuie sa stie ca, inainte de a-si ataca premierul, trebuie sa-si scrie demisia. Daca nu si-a scris demisia, trebuie sa stie ca va pleca acasa exact cum a plecat acasa Voiculescu", atentioneaza Orban. El sustine ca liberalii asteapta "sa se termine exercitiul acesta de suparare, de orgoliu, si sa fie desemnat un ministru din partea USR PLUS care intr-adevar sa puna sanatatea pe roate". Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, i-a transmis luni, 19 aprilie, un mesaj ministrului Transportului, Catalin Drula, dupa ce acesta a spus despre premierul Florin Citu ca este "un zombie politic": "Sa lase ranga la usa"."Am vazut declaratia lui Catalin Drula, e un ministru bun, dar uneori isi uita ranga in mana.A facut bine ce a facut la metrou, dar sunt convins ca isi lasa ranga la usa si ca ne vom intelege bine cu Catalin. Prerogativa premierului e ca el el garanteaza pentru ministri si nu ii putem impune ca daca un ministru nu il satisface din punct de vedere al aplicarii programului de guvernare sa nu il schimbe", a spus Rares Bogdan.Rares Bogdan a facut o comparatie cu reactia pe care Catalin Drula a avut-o in cazul conflictului privind demolarea spatiilor comerciale de la metrou: "Un cartel se destructureaza cu ranga".