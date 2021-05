Citu, despre afirmatiile lui Emil Boc ca actualul premier ar fi viitorul PNL: Opinia primarului de la Cluj ma onoreaza si ma responsabilizeaza

"In primul rand nu avem un Congres al PNL . In al doilea rand, opinia domnului, astazi primar, fost presedinte de partid , este una care ma onoreaza si bineinteles ma responsabilizeaza, dar vom discuta despre toate aceste lucruri atunci cand vom avea un calendar pentru Congres", a afirmat Florin Citu, intrebat intr-o conferinta de presa sambata, cum comenteaza opinia lui Emil Boc.Prim-ministrul a adaugat ca trebuie sa avem o campanie de vaccinare de succes ca sa se poata desfasura si Congresul PNL."Daca PNL vrea sa aiba Congres anul acesta, trebuie sa avem o campanie de vaccinare de succes. Toti primarii trebuie sa se implice deoarece fara o campanie de vaccinare de succes nu poti sa ai astfel de eveniment anul acesta", a completat Citu. Emil Boc a afirmat, miercuri la Digi 24, ca Florin Citu este cea mai buna optiune pentru conducerea PNL . Referitor la un eventual tandem pe care sa il faca cu actualul premier la varful partidului, edilul de la Cluj a precizat ca nu o sa se implice "mai mult decat ii permite functia" actuala de primar.Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat sambata, 22 mai, ca ia in calcul si perspectiva de a candida la alegerile prezidentiale din 2024 din partea liberalilor, precizand ca pana atunci mai este timp si ca orice solutie este posibila in aceasta privinta. Ludovic Orban a fost intrebat sambata, la Galati, daca se vede candidatul PNL la Presedintia Romaniei in 2024."Deocamdata PNL este principalul partid de guvernamant, suntem in parteneriat cu presedintele Romaniei care este inca cu ani buni de mandat. Acest parteneriat a dat roade pentru Romania si va da in continuare roade pentru Romania. Obiectivul nostru principal este sa asiguram buna guvernare a Romaniei si saltul economic, saltul in dezvoltare, modernizarea, transformarea Romaniei intr-un centru regional, intr-un hub economic care cu adevarat sa genereze perspective de crestere a calitatii vietii si a veniturilor cetatenilor romani. Pana la alegerile prezidentiale mai este timp. Sigur ca odata ce candidez la presedintia PNL nu scot din calcul si aceasta perspectiva", a spus Orban.