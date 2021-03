Florin Citu, raspuns vag in privinta unei posibile candidaturi la presedintia PNL: "Sunt concentrat pe ce fac la Guvern"

"Fara o guvernare de succes, oricare ar fi candidatul Partidului National Liberal la presedintia din 2024 sansele sa castige vor fi foarte mici daca nu avem o guvernare de succes", afirma Florin Citu. Sunt concentrat pe ceea ce fac la Guvern , iar Partidul National Liberal nu are niciun congres anuntat, deci nu este in acest moment in discutie asa ceva. Cand va fi anuntat Congresul, sunt sigur ca vor fi mai multe persoane care vor anunta candidaturile. Eu am spus de fiecare data ca cred ca am acumulat experienta destula pentru a contribui in PNL de la varf, in ce pozitie vom vedea atunci, dar pana nu se anunta Congresul nu are sens sa discutam", a spus Citu. Ma concentrez pe a face o treaba cat mai buna la guvernare pentru ca o guvernare buna pentru Partidul National Liberal care este cel mai mare partid din Romania de dreapta, din aceasta coalitie, PNL are premierul acestui guvern , inseamna lucruri bune si pentru Partidul National Liberal. Si asta este de fapt ce fac si pentru colegii mei, ma concentrez sa avem o guvernare buna pentru ca si Partidul National Liberal va castiga din aceasta guvernare buna in viitor", a afirmat Florin Citu, joi seara, la Digi 24.Premierul considera ca de succesul guvernarii depind si sansele viitorului candidat al PNL pentru functia de presedinte al Romaniei.