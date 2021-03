Florin Citu, despre cat vor dura noile restrictii: "Trebuie sa avem rabdare in martie si aprilie. Ne vor ajuta acum, pe termen scurt"

Principalele declaratii ale premierului:

- In februarie ianuarie tin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferenta asta dintre Romania si Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai restrictive si in Romania ramaneau relaxate. Si va spuneam ca ma uit la mai multi indicatori, la numarul persoanelor care ajung la ATI, care suna la 112 in legatura cu covid, ma uitam la numarul de decese.- Am zis de atunci ca in acel moment nu se justifica nicio masura. Din pacate, incepand cu sfarsitul lunii februarie, a inceput sa creasca usor numarul cazurilor covid, a inceput sa creasca numarul persoanelor de la ATI, numarul deceselor, dar si al apelurilor la 112 legate de covid.- Avand in vedere toti acesti indicatori, am luat decizia de a avea consultari cu prefectii, cu asociatia municipiilor si oraselor, cu consiliile judetene, pentru a gasit solutii. Am vrut sa discut cu ei pentru ca sunt liderii locali.- Nu am vrut sa inchid economia si am vrut sa luam masuri pentru fiecare localitate in parte. Am vrut sa nu avem o solutie unitara pentru toata Romania, ci sa fie aplicate pentru fiecare localitate in parte.- Al doilea obiectiv a fost de a ma asigura ca vom gasi o solutie pentru a sarbatori Pastele anul acesta. Cu respectarea masurilor, vom putea sarbatori si Pastele catolic si pe cel ortodox la biserica.- A treia intalnire pe care am avut-o a fost cu specialistii. Am vrut sa inteleg ce se intampla, care sunt diferentele fata de celelalte valuri. Am aflat cateva lucruri care sunt diferite fata de ce s a intamplat anul trecut in Romania. In primul rand, persoanele care ajung la ATI, ajung intr-o situatie mult mai grava decat anul trecut. Pentru ca ne putem testa acasa, multe persoane nu isi iau medicatia, nu suna medicul de familie, astfel ca ajung in stare grava la ATI. Vom avea 1.600 de paturi la ATI.- E un sistem de sanatate care e construit asa de 30 de ani si nu putem sa il schimbam peste noapte.- De aceea aveam nevoie de aceste masuri si am cerut solutii de la specialisti ca sa incetinim raspandirea virusului o perioada ca sa putem accelera campania de vaccinare. Sunt masuri care ne ajuta acum, pe termen scurt, luna aceasta, luna viitoare, ca sa putem accelera campania de vaccinare. Dupa aceea o sa vedeti ca lucrurile se vor schimba.- Inca sunt in vigoare regulile de anul trecut, telemunca e in vigoare si pentru cei din sectorul public si pentru cei din sectorul privat, la fel si decalarea programului de munca.- Romania inca are cele mai relaxate masuri din Uniunea Europeana.- Trebuie sa avem rabdare in martie si aprilie. Daca respectam masurile in aceasta perioada si acceleram campania de vaccinare, economia o sa isi revina. Am vrut sa explic masurile pentru ca nu au fost foarte bine explicate.Premierul a mai declarat ca, momentan, nu se vor modifica restrictiile si nu se vor relaxa fiindca asteapta intai sa vada rezultate.