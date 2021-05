Florin Citu: FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Crestere economica de 7%, cu 3 puncte procentuale peste estimarile initiale

"FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani! FMI estimeaza o crestere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile initiale) si un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare initiala). FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare crestere economica din UE", a scris, vineri seara, pe Facebook , Florin Citu.Premierul a apreciat ca "rezultatul reformelor implementate incepe sa se vada"."Romania merge in directia buna. Am estimat ca masurile pe care le luam in aceasta guvernare vor duce la cea mai buna perioada pentru economia Romaniei din ultima suta de ani. Asa o sa fie. Cea mai buna perioada pentru romani abia incepe. Ma voi asigura ca urmeaza cel putin 8 ani de guvernare pe principii liberale. Iar de rezultatele acestei guvernari vor beneficia toti romanii", a mai scris premierul. Fondul Monetar International estimeaza, pentru 2021, o redresare economica puternica in Romania , cu un avans al Produsului intern brut real de 7 procente. Reprezentantii FMI precizeaza, totusi, ca schimbarile negative neasteptate in ceea ce priveste evolutia pandemiei reprezinta riscul principal de nerealizare a prognozei."Pentru anul 2021 este preconizata o revenire puternica a PIB-ului real, de 7 procente. Revenirea economica a Romaniei pare a fi cea mai rapida in randul tarilor UE incepand din trimestrul 4 al anului 2020. Se anticipeaza ca o recolta agricola mai buna va sustine productia ulterior, in cursul acestui an. Riscul principal de nerealizare a acestei prognoze este cel al unor schimbari negative neasteptate in evolutia pandemiei, inclusiv din cauza aparitiei unor noi tulpini ale virusului, eficientei mai reduse in timp a vaccinului sau refuzului de vaccinare din partea populatiei", precizeaza comunicatul remis de FMI in urma incheierii consultarilor pe Articolul IV.Expertii institutiei financiare internationale arata, in context, ca economia romaneasca a facut fata relativ bine crizei COVID-19, iar contractia PIB din 2020 indusa de pandemie a fost considerabil mai redusa decat media UE."Aceasta a reflectat in parte o incidenta initiala mai limitata a focarelor virusului si valuri ulterioare de infectare de durata scurta, ce nu au necesitat o a doua inchidere la nivel national a economiei. Masurile eficiente din domeniul sanitar si o demarare timpurie a campaniei de vaccinare au contribuit si ele la aceasta situatie. Important, populatia si mediul de afaceri au beneficiat de o relaxare coordonata a politicii fiscale si monetare, fapt ce a contribuit la limitarea recesiunii economice si a cresterii somajului. Aceasta a fost o schimbare binevenita fata de masurile de inasprire a politicilor pe care Romania le-a aplicat in crizele economice anterioare", explica sursa citata.