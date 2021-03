Florin Citu se declara multumit de campania de vaccinare condusa de Valeriu Gheorghita. Atac voalat la adresa lui Alexandru Rafila

Florin Citu l-a atacat pe Alexandru Rafila

Florin Citu a apreciat modul in care medicul comunica evolutia campaniei de vaccinare, dar si rezultatele efective: "Romania, cand are nevoie, imediat deschide centre de vaccinare, avem oameni care se vaccineaza, suntem in top la vaccinare", a spus Florin Citu la B1TV Intrebat daca e multumit de activitatea medicului militar Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, seful Guvernului a raspuns: "Da, sunt foarte multumit. Cand am venit la Guvern, primul lucru pe care i l-am spus domnului Gheorghita a fost sa faca o conferinta de presa saptamanala in care sa anunte tot, transparent, ce se intampla cu campania de vaccinare. Si se tine de ea"."Ne uitam si la rezultate: Romania, cand are nevoie, imediat deschide centre de vaccinare, avem oameni care se vaccineaza, suntem in top la vaccinare. Deci da, sunt multumit de domnul Gheorghita", a declarat Citu, la B1TVDespre informatiile contradictorii legate de varsta pana la care ar trebui administrat vaccinul AstraZeneca, premierul a explicat: "Am intrebat si eu. Ei (Comisia Europeana) au spus ca se stie ca pana in 55 de ani e bun, are rezultate, iar peste 55 de ani nu s-au facut teste, dar poate sa aiba rezultate. Atunci noi am decis sa folosim pana la 55 de ani".Florin Citu a precizat apoi ca vaccinul AstraZeneca pentru persoanele care depasesc aceasta varsta nu e nociv, dar "s-ar putea sa nu fie la fel de eficient".Premierul a mai afirmat ca opiniile specialistilor se schimba, iar acestea trebuie sa fie puse in context local. Citu nu a uitat sa-l atace voalat pe deputatul PSD Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la OMS."Opiniile specialistilor s-au schimbat. Tin minte ca anul trecut, cei de la PSD - ca ei sunt specialisti in orice - spuneau sa nu deschidem scolile, dupa aia sa le deschidem, cu masti, fara masti, iar cu masti. Au si un specialist acolo, domnul Rafila, care ne spunea la inceput ca nu e nevoie de masca, dupa care a venit si ne-a spus ca trebuie sa purtam masca", a mai afirmat Citu. Romania isi propune sa depaseasca 100.000 de persoane vaccinate zilnic , a spus recent medicul militar Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare."Pare un obiectiv foarte ambitios dar ieri am avut peste 40.000 de persoane vaccinate. In aprilie ne-am propus sa deschidem toate centrele de vaccinare, peste 700 la nivel national, cu peste 1.200 de cabinete medicale care sa ne permita sa atingem acest obiectiv. Evident ca vor fi provocari reale, legate de resursa umana disponibila, de disponibilitatea vaccinului", a declarat medicul intr-un interviu pentru caleaeuropeana.ro.