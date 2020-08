Citu il invita pe Ciolacu la Ministerul de Finante pentru a-i prezenta situatia financiara a Romaniei: "Cafeaua o dam noi, indiferent de cat de mare este delegatia dumneavoastra"

"Domnule Ciolacu, Eu, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, va invit in mod oficial pe dumneavoastra personal la Ministerul Finantelor Publice pentru o prezentare a situatiei financiare a Romaniei si starea economiei. Voi prezenta urmatoarele teme: Deficitul bugetului general consolidat. Executia bugetara dupa 7 luni de zile. Situatia datoriei publice. Situatia imprumuturilor. Situatia cheltuielilor bugetare, situatia cheltuielilor legate direct de criza de coronavirus, situatia cheltuielilor cu deschiderea anului scolar, situatia cheltuielilor pentru cele doua randuri alegeri, locale si parlamentare. Situatia veniturilor bugetare si estimarile pentru restul anului", a scris Florin Citu miercuri pe Facebook Ministrul de Finante a adaugat ca isi exprima disponibilitate de a raspunde oricarei intrebari legate de buget sau starea economica a tarii noastre."Avand in vedere situatia dificila, din punct de vedere sanitar si economic, prin care trece Romania astazi, consider ca o astfel de intalnire trebuie sa exceada contrele politice si sa aiba un singur obiectiv, sanatatea si bunastarea romanilor. In acelasi timp, consider ca este imporantant sa avem aceasta discutie inainte de dezbaterea motiunii de cenzura. Imi exprim speranta ca veti onora invitatia mea pentru ca sunt momente in viata fiecarui om politic cand trebuie sa se ridice deasupra intereselor de partid . P.S. Cafeau o dam noi, indiferent de cat de mare este delegatia dumneavoastra", a conchis Citu.