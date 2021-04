Ludovic Orban: "Florin Citu beneficiaza de sustinere totala. Cand un ministru ataca un premier el trebuie sa plece acasa"

Principalele declaratii ale lui Ludovic Orban:- PNL actioneaza pentru o buna guvernare si urmareste sa creasca calitatea vietii in Romania cu o politica orientate spre cetatean. Evident, premierul beneficiaza de sustinere totala. Noi nu ne jucam cu Romania, cand am hotarat ca premierul este Florin Citu suntem seriosi, consecventi. Sa lasam de-o parte ceea ce ne separa si sa asiguram o buna guvernare Romaniei.- Nu exista ministru care sa atace premierul. Cand un ministru isi ataca un coleg de Guvern inseamna ca nu mai vrea sa faca parte din Guvernul respectiv. Este daunator sa dea declaratii impotriva premierului, chiar si atunci cand au motive. Nu pot sa dea declaratii cei care fac parte din coalitia de Guvernare. Cum sa colaboreze un ministru cu premierul atunci cand el isi permite sa atace public. Cand un ministru ataca un premier el trebuie sa plece acasa, exact cum s-a actionat in cazul ministrului care a fost revocat.- Criza in coalitie este prea mult spus. Este o reactie emotionala care a tinut mai mult de lipsa de experienta. Premierul a luat decizia sa imbunatateasca activitatea intr-un domeniu fundamental cum este cel al Sanatatii. Convingerea mea este ca acest moment o sa fie depasit.Principalele declaratii ale lui Florin Citu:- Astazi in sedinta biroului executiv am prezentat stadiul campaniei de vaccinare si ce masuri vom lua pentru perioada urmatoare: crestem numarul de centre de vaccinare, fluxul, dar implementam si centre drive.- Deja avem doua sau trei documente date in afara legislatiei, altele au fost publicate in Monitorul Oficial cu numere de telefon, ceea ce este o nebunie. In acest moment modul cel mai responsabil de a rezolva aceasta criza este de a primi o nominalizare si este nevoie de un ministru care sa se aplece asupra acestor probleme.- Ii asigur pe toti membrii cabinetului ca evaluarea se va face pe baza performantei si nu pe ceea ce spun.- Daca va imaginati ca premierul Romaniei semneaza o foaie pe care scrie primit..."