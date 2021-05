Citu: AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei. Va dati seama, cere PSD ajutorul AUR pentru o motiune de cenzura

"PSD am vazut ca lucreaza cu AUR, era momentul sa-si arate care sunt partenerii. AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei, deci PSD arata ca este langa AUR in Parlamentul Romaniei, langa fractiunea AUR, desi pana acum au spus ca n-au nimic in comun. Se pare ca au multe in comun si l-am auzit chiar pe presedintele PSD cerand ajutorul AUR . Va dati seama, cere PSD ajutorul AUR pentru o motiune de cenzura. Aici s-a ajuns", a declarat Florin Citu, joi seara, la B 1 TV, intrebat daca are vreo emotu cu privire la motiunea de cenzura anuntata de PSD.Liderul PSD, Marcel Ciolalcu, anunta ca formatiunea va depune motiune de cenzura in 14 iunie, pe motivul "esecului" PNRR.