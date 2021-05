Florin Citu anunta ce se va intampla cu festivalurile Neversea si Untold: "Nu cred ca pot avea loc de la 1 iunie"

Florin Citu a fost intrebat, joi, la Constanta, daca Neversea si Untold vor putea ava loc in acest an si a afirmat: "Eu asa sper si eu asa vreau, dar ele nu cred ca pot avea loc de la 1 iunie, cred ca este vorba despre o faza ulterioara. Cand vorbim despre aceste evenimente mari ar trebui sa ne gandim ca nu se vor intampla de la 1 iunie, ele vor avea loc mai aproape de 1 august sau dupa 1 august".Acesta a spus ca o decizie privind organizarea de nunti si botezuri va fi luata vineri."Este o propunere pe care am facut-o pentru comitetul interministerial, va fi discutata maine, am anuntat-o si astazi aici pe litoral pentru evenimentele private. Vedem dupa discutiile cu INPS si Ministerul Sanatatii cum va arata forma finala, dar este ceea ce eu propun", a spus premierul."Este o propunere pe care am facut-o pentru comitetul interministerial, va fi discutata maine, am anuntat-o si astazi aici pe litoral pentru evenimentele private. Vedem dupa discutiile cu INPS si Ministerul Sanatatii cum va arata forma finala, dar este ceea ce eu propun", a spus premierul.Premierul a fost intrebat miercuri cand vor reincepe petrecerile private, nuntile si ceremoniile de botez. "Cand ne vom vaccina", a raspuns Florin Citu.Premierul a mai spus ca in cel mai bun caz acest lucru se va intampla dupa 1 iunie, data propusa de seful Guvernului pentru atingerea pragului de 5 milioane de persoane vaccinate.