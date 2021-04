Florin Citu: "O sa preiau interimatul Ministerului Sanatatii. Am discutat deja cu o parte din conducerea institutiei" VIDEO

"O data cu propunerera de revocare a ministrului Vlad Voiculescu am propus si propunerea ca Dan Barna sa fie ministru interimar.Pentru ca a refuzat, am facut o noua propunere, in persoana mea, propunere care a fost acceptata. O sa preiau interimatul Ministerului Sanatatii pana cand colegii de coalitie vor numi un ministru care sa preia aceste atributii", a declarat Florin Citu.Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul prin care l-a numit interimar la Ministerul Sanatatii pe premierul Florin Citu."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de desemnare a domnului Florin-Vasile Citu, prim-ministru, ca ministru al sanatatii, interimar", arata Administratia Prezidentiala.Premierul Florin Citu a trimis la Cotroceni miercuri documentele privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii. La scurt timp, seful statului a semnat decretul de revocare a acestuia. Seful Guvernului ii propusese vicepremierului Dan Barna sa preia interimar portofoliul.In schimb, Dan Barna a afirmat ca si desemmnarea sa ca interimar la Ministerul Sanatatii este tot o decizie unilaterala."Este o alta decizie unilaterala luata fara consultarea USR -PLUS, fara consultarea mea si e o decizie care confirma din nou imaturitatea si lipsa de intelepciune politica. Am discutat cu presedintele si vom gasi o solutie. Demisia din aceasta dimineata nu se bazeaza pe nicio evaluare. Nu exista nicio evaluare a ministrului Vlad Voiculescu. O coalitie de guvernare nu poate sa functioneze decat daca exista respect", a explicat Barna.Liderul USR a adaugat ca premierul Florin Citu nu mai are sustinerea USR-PLUS. El a cerut o intalnire de urgenta a coalitiei de guvernare miercuri sau joi pentru a avea un dialog responsabil cu Ludovic Orban si Kelemen Hunor pentru retragerea increderii lui Florin Citu.