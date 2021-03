Premierul anunta ca nu se iau in calcul restrictii noi. "Campania de vaccinare este singura solutie pe termen lung"

"In acest moment, nu", a afirmat Florin Citu, intrebat la finalul sedintei de vineri a Guvernului daca ia in calcul noi restrictii. Acesta a mai spus ca e mai mica cresterea numarului de persoane la ATI comparativ cu valul anterior al pandemiei."Imi place si mie sa ma uit la date, foarte mult. Si as vrea sa va aduc aminte ca cifrele pe care vedem astazi le aveam si in decembrie si noiembrie anul trecut, dar astazi avem putin mai multe restrictii. Stiti foarte bine ca am redus ora de circulatie noaptea, de la 23.00 la 22.00. In acelasi timp, cresterea la numarul de persoane care a mers la ATI este mai mica decat vedeam crestere in valul anterior. Atunci mergeam de la 600 la 1.200 , acum mergem la 950, la 1.300. Deci, oarecum, lucrurile sunt putin diferite. Iar astazi, avem un lucru in plus, pe care nu il aveam acum cateva luni de zile, o campanie de vaccinare. Avem vaccin. Deci, lucrurile acestea trebuie luate toate in calcul inainte de a lua o decizie despre ce facem cu restrictiile.Eu zic ca, in acest moment, trebuie sa evaluam situatia, sa vedem cum merg lucrurile, dar prioritar pentru mine este acceleram campania de vaccinare, cu toate posibilitatile pe care le avem, pentru ca este singura solutie de a putea iesi cat mai repede din pandemie. Orice alte lucrururi sunt doar temporare. Campania de vaccinare si vaccinul este singura solutie pe termen lung", a completat Citu.