Florin Citu, dupa ce Avocatul Poporului a cerut publicarea in Monitor a hotararilor cu restrictiile: "Ma surprinde aceasta opinie. Este momentul sa dam un restart acolo"

"Poate ca este ceea ce vor sa faca colegii mei in Parlament acum justificat daca Avocatul Poporului are o astfel de opinie. Este momentul sa dam un restart acolo", a mai spus seful Executivului, care a adaugat ca era simplu de verificat faptul ca prin hotarare de Guvern sunt aprobate masurile privitoare la COVID-19 luate de CNSU, iar ele sunt publicate ulterior in MO."Este o singura hotarare de CNSU care a fost aprobata. Ma surprinde aceasta opinie de la Avocatul Poporului, poate ca este ceea ce vor sa faca colegii mei in Parlament acum justificat daca Avocatul Poporului are o astfel de opinie. Este momentul sa dam un restart acolo. Hotararile CNSU toate au fost prezentate si comunicate publicului si acesta este rolul hotararilor CNSU. Dupa cum stiti dumneavoastra, sunt sigur ca o stiu si cetatenii Romanei: prin hotarare de guvern se aproba masurile legate de COVID, acestea se publica dupa aceea in Monitorul Oficial. Era simplu de verificat. Ii voi raspunde doamnei Avocat al Poporului oficial, dar ma surprinde la acest nivel sa vina o astfel de cerere", a afirmat FLorin Citu , la finalul sedintei de miercuri a Executivului.Avocatul Poporului Renate Weber a anuntat ca institutia s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca deciziile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), de la inceputul acestui an si pana in prezent, nu au fost publicate in Monitorul Oficial, ceea ce este o conditie pentru intrarea in vigoare a unui act normativ. Aceasta ii cere explicatii prim-ministrului Florin Citu cu privire la faptul ca trei dintre hotararile CNSU nu au fost postate pe site-urile oficiale si nici publicate in MO, lucru care incalca Legea fundamentala.