Florin Citu, despre scandalul de la Spitalul Foisor: "Am fost foarte suparat de imaginile vazute. Fiecare pacient din Romania are legatura cu ministerul Sanatatii" VIDEO

"Pentru a vedea ce s-a intamplat cu obiectivul de a avea acele 1.600 de paturi la ATI. Obiectiv care nu a fost atins. Este nevoie de aceste paturi.Solutiile le gasesc specialistii. Eu am spus ca este nevoie de acest numar de paturi.Am vorbit cu specialistii, pentru ca pe de o parte avem o evolutie a numarului de infectari care este in scadere, dar in acelasi timp avem mai multe persoane internate si mai multe persoane in ATI. Acest val va dura 2,3 luni de zile si trebuie sa ne concentram sa folosim toate resursele in timp ce ne concentram pe campania de vaccinare.Doar prin vaccinare putem sa mergem mai departe. Am facut tot ce a fost posibil pentru a avea dozele disponibilie si sa avem 5 milioane de persoane vaccinate la finalul lunii iunie", a delcarat FLorin Citu.Legat de situatia de la Spitalul Foisor, premierul a declarat ca, in ceea ce priveste responsabilitatile, acum decizia va fi una de "onoare". "Sa vedem cine are onoare acum"."Aceasta mutare nu este prima facuta. Au mai fost spitale transferate in reteaua de suport COVID, dar in acelasi timp si eu sunt ca si dumneavoastra foarte suparat de ceea ce am vazut la televizor. Detaliile tehnice vi le-a explicat si domnul Arafat, poate o sa ni le explice si domnul ministru al Sanatatii. Eu vreau doar sa va spun ca, asa cum fiecare contribuabil are legatura cu ministerul Finantelor, sau asa cum fiecare elev are legatura cu ministerul Educatiei, si fiecare pacient are legatura cu ministerul Sanatatii".In ceea ce priveste o posibila remaniere a unor ministri , acesta a declarat ca: "Am mai spus, deciziile de remaniere le ia doar premierul. Acestea nu se discuta. Ele se comunica".