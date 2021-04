Citu, dupa sedinta coalitiei pe tema PNRR: Nu renuntam la niciun proiect

"Nu renuntam la nicun proiect. A fost o discutie de optimizare a ceea ce aveam pana acum in PNRR", a declarat premierul.Intrebat daca sunt probleme in negocierile cu Comisia Europeana, Citu a declarat: "N-as vedea ca sunt probleme, nu sunt nici obiectii, sunt comentarii, au cerut mai multe detalii". Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri ca a prezentat la Comisia Europeana pozitia agreata de Guvernul Romaniei referitoare la PNRR si a precizat ca din investitiile pentru transporturi, cele 4,5 miliarde euro care revin infrastructurii feroviare raman neschimbate."Nu am auzit sa aiba cineva nemultumiri despre felul cum am negociat la Bruxelles, acolo unde am prezentat, asa cum am spus si presedintelui Iohannis, pozitia Romaniei, cea agreata in Guvern. Sunt mai multi ministri care au nemultumiri de faptul ca in feedback-ul Comisiei sunt aduse niste aspecte care ne fac, atunci cand prioritizam, sa mai taiem. (...) Cand ai 41 de miliarde, toata lumea te iubeste in Guvern. Cand trebuie sa aduci la 29 de miliarde, nu te mai iubeste toata lumea. Am propus, si azi in Guvern am avut o discutie, o metoda prin care sa ajungem la 29 de miliarde. Tot ceea ce inseamna verde, tot ce inseamna digital ramane. (...) Luam acele recomandari, unde Comisia spune ca nu avem recomandari pe tara, ca nu avem suficiente reforme. Ministerele trebuie sa propuna reforme", a afirmat Cristian Ghinea , la Senat , unde participa la sedinta coalitiei de guvernare.Referitor la partea rutiera, el a explicat ca finantarea transportului rutier din PNRR nu este agreata de Comisia Europeana."Din partea de transporturi, de 9 miliarde, 4,5 miliarde sunt pentru feroviar. Comisia nu are nimic cu ea. Dimpotriva, toata lumea saluta. Comisia spune 'nu pentru rutier a fost facut acest mecanism financiar'. Intelegem, dar noi avem aceasta prioritate nationala. Avem si proiecte si avem nevoie de finantare in urmatorii 10 ani pe subiectul asta", a adaugat Ghinea.Ministrul a subliniat ca autostrada spre Moldova are alocate 2 miliarde de euro din Programul Operational Transporturi."Autostrada spre Moldova este prima care va avea din constructie perdea forestiera si cablu digital. Dar asta nu inseamna ca se schimba natura investitiei. Nu pot sa raportez toata autostrada ca fiind verde. Raportez doar partea de perdea forestiera. (...) Prioritatea este A7 si celelalte in functie de cati bani sunt. (...) Pe Programul Operational Transporturi pe care noi il negociem anul acesta sunt 2 miliarde pentru autostrazi. Astea sunt batute in cuie, nu le schimba nimeni. Pe PNRR noi am propus 4 miliarde pentru rutier si am luat lista de proiecte. Ramane sa vedem daca va fi o suma mai mica acceptata. Este o problema de negociere", a subliniat Cristian Ghinea.