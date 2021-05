Premierul Florin Citu va prezenta miercuri Planul National de Redresare si Rezilienta in Parlament

Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatulu este programata la ora 13.00.Anterior, presedintele PSD Marcel Ciolacu , a anuntat ca senatorii si deputatii social-democrati vor intra in greva parlamentara in situatia in care, miercuri, in Parlament, prezentarea Planul National de Redresare si Rezilienta nu va fi un punct separat pe ordinea de zi In repetate randuri, premierul Florin Citu a afirmat ca PNRR nu trebuie sa treaca de votul Parlamentului, intrucat este un program asumat de Guvrn, dar a anuntat ca documentul va fi prezentat in Parlament, intrucat cuprinde proiecte pentru toti romanii.Documentul trebuie depus la Comisia europeana la finalul acestei luni.Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a sustinut marti, 25 mai, ca Uniunea Europeana va aloca Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta doar 14 miliarde de euro, iar diferenta pana la 29 de miliarde va fi un imprumut de tip FMI.El a afirmat ca romanii trebuie sa stie "clar" unde se duc banii din PNRR, care sunt proiectele care se vor realiza, pentru ca aceste fonduri provin din contributia anuala pe care Romania trebuie sa o plateasca si trebuie sa ajunga inapoi la cetateni prin cresterea nivelului de trai, prin dezvoltarea comunitatilor locale, prin cresterea calitatii serviciilor medicale si de educatie.