Nou atac la adresa lui Florin Citu din partea PLUS: "Premierul a intrat prea repede intr-un exercitiu de PR cu artificii si zurgalai. Doar 30% dintre batrani si bolnavi sunt vaccinati"

"Am o cifra. Doar 30% dintre batrani si bolnavi sunt vaccinati! Astept comitetul de vaccinare si pe domnul Citu sa o infirme. Zice premierul Citu ca << asa cum fiecare elev are legatura cu Ministerul Educatiei, si fiecare pacient din Romania are legatura cu Ministerul Sanatatii >>.Asa e, doar ca fiecare pacient de azi are legatura si cu premierul care coordoneaza comitetul de vaccinare militarizat pentru ca doar nu era sa se ocupe Ministerul Sanatatii de vaccinare cum se intampla peste tot. In Romania << s-a hotarat >> ca de vaccinare se ocupa armata, si am vazut si de ce, trebuiau bagati unii pe usa din spate.Fiecare pacient de azi din spital are legatura si cu premierul si esecul de a-i vaccina pe cei mai vulnerabili, asa cum au facut pana acum toate statele responsabile.Din decembrie 2020 pana azi sunt peste 3 luni in care s-au vaccinat doar 30% dintre cetatenii vulnerabili - batrani si cronici. Strategia de a trece la vaccinarea populatiei generale, a specialilor si a rudelor specialilor a omorat increderea in aceasta campanie de vaccinare si a esuat in a-i proteja pe oamenii batrani si pe cei bolnavi sa ajunga in spitale la terapie intensiva.Premierul Citu a intrat prea repede intr-un exercitiu de PR cu artificii si zurgalai strigand un fel de << jos pandemia >> guvernamentala inainte de termen. A strigat ca scapam de restrictii si masti cand - si el o stie bine dar o zice la si altele - mai avem doar sase paturi libere la ATI si ambulante pline de bolnavi", a scris Liviu Iolu duminica pe Facebook Liderul deputatilor USR-PLUS Ionut Mosteanu a afirmat , referitor la declaratia premierului Florin Citu potrivit careia fiecare pacient din Romania are legatura cu Ministerul Sanatatii, ca ii propune prim-ministrului sa demareze trecerea tuturor spitalelor in subordinea MS si ii sugereaza sa inceapa cu unitatile medicale ale MApN, SRI, SIE, MAI. "Am auzit ca acolo e mai mult loc, sunt mai bine dotate, e o atentie mai mare fata de bolnavi. Nu trebuie sa existe romani << speciali >> in lupta cu boala", a mai spus Mosteanu. Seful Guvernului Florin Citu a declarat, duminica, intrebat cine e responsabil pentru ce s-a intamplat la Spitalul Foisor , ca "asa cum fiecare contribuabil are legatura cu Ministerul Finantelor, asa cum fiecare elev are legatura cu Ministerul Educatiei si fiecare pacient are legatura cu Ministerul Sanatatii".Chestionat cine ar trebui sa faca un pas in spate dupa scandalul de la Spitalul Foisor, premierul a replicat: "Este vorba de onoare aici, sa vedem daca mai exista onoare in Romania. Am spus si in sedinta CNCCI si va spun si dumneavostra nu cred ca este normal dupa ce se ia o decizie sa intervina premierul sa vorbeasca si primarul Bucurestiul, sa vorbeasca si cu managerul si cu managerul de la DSP. In aceasta situatie trebuie sa intelegem cu totii ca avem un singur inamic - pandemia".